El plantel completo de Austria: el cuerpo técnico y todos los convocados para el Mundial 2026

El único rival europeo de Argentina en la fase de grupos del Mundial presentó su lista de 26 jugadores para el certamen.

Estos son los 26 convocados de Austria para jugar el Mundial.

Austria es una de las 16 selecciones europeas que disputarán la Copa del Mundo . Obtuvo su clasificación de manera directa al quedar líder de su grupo y vuelve al certamen tras lo que fue su última participación en Francia 1998 , donde cayeron en fase de grupos. Esta será su octava presencia en la competencia. La más destacada fue el tercer puesto que logró en Suiza 1954 .

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Su entrenador, Ralf Rangnick , es alemán y dirigió en clubes como Schalke 04, Leipzig y Manchester United (como interino). Su estilo de juego se caracteriza por ser vertical e intenso , basado en la presión alta (gegenpressing) y las transiciones rápidas . Su filosofía exige recuperar el balón en campo contrario en menos de 8 segundos y atacar verticalmente hacia el arco rival con la menor cantidad de toques.

Tiene un plantel equilibrado y lo más destacado lo posee en el mediocampo , con jugadores como Konrad Laimer (Bayern Munich), Marcel Sabitzer (Borussia Dortmund) y Christoph Baumgartner (RB Leipzig) . En defensa cuenta con un histórico como David Alaba , múltiple campeón de Champions y de presente en el Real Madrid, donde es suplente. Su referente en el ataque es el experimentado de 37 años Marko Arnautovic , quien supo jugar en la Premier League y salir campeón con el Inter de Milán.

Más de la mitad de sus jugadores juegan en la Bundesliga de Alemania (14 de 26). En la previa del Mundial y por pedido del entrenador, nacionalizaron a Carney Chukwuemeka, de Borussia Dortmund, y Paul Wanner, de PSV Eindhoven, ambos nacidos en Viena, pero que habían tenido participación en las selecciones juveniles de Inglaterra y Alemania, respectivamente.

Cuál es la lista de convocados y el cuerpo técnico de Austria para el Mundial 2026

Estos son los 26 jugadores seleccionados para disputar la Copa del mundo:

Arqueros: Patrick Pentz (Bröndby), Alexander Schlager (FC Red Bull Salzburg) y Florian Wiegele (Viktoria Plzen)

Patrick Pentz (Bröndby), Alexander Schlager (FC Red Bull Salzburg) y Florian Wiegele (Viktoria Plzen) Defensores: David Affengruber (Elche), David Alaba (Real Madrid), Kevin Danso (Tottenham), Marco Friedl (Werder Bremen), Philipp Lienhart (Friburgo), Phillipp Mwene (Mainz), Stefan Posch (Mainz), Alexander Prass (Hoffenheim) y Michael Svoboda (Venezia).

David Affengruber (Elche), David Alaba (Real Madrid), Kevin Danso (Tottenham), Marco Friedl (Werder Bremen), Philipp Lienhart (Friburgo), Phillipp Mwene (Mainz), Stefan Posch (Mainz), Alexander Prass (Hoffenheim) y Michael Svoboda (Venezia). Mediocampistas: Christoph Baumgartner (RB Leipzig), Carney Chukwuemeka (Borussia Dortmund), Florian Grillitsch (SC Braga), Konrad Laimer (Bayern Munich), Marcel Sabitzer (Borussia Dortmund), Xaver Schlager (RB Leipzig), Romano Schmid (Werder Bremen), Alessandro Schöpf (RZ Pellets WAC), Nicolas Seiwald (RB Leipzig), Paul Wanner (PSV Eindhoven) y Patrick Wimmer (Wolfsburgo).

Christoph Baumgartner (RB Leipzig), Carney Chukwuemeka (Borussia Dortmund), Florian Grillitsch (SC Braga), Konrad Laimer (Bayern Munich), Marcel Sabitzer (Borussia Dortmund), Xaver Schlager (RB Leipzig), Romano Schmid (Werder Bremen), Alessandro Schöpf (RZ Pellets WAC), Nicolas Seiwald (RB Leipzig), Paul Wanner (PSV Eindhoven) y Patrick Wimmer (Wolfsburgo). Delanteros: Marko Arnautovic (Estrella Roja), Michael Gregoritshc (Augsburgo) y Sasa Kalajdzic (LASK).

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Austria se medirá el 16 de junio frente a Jordania, en San Francisco. Después se enfrentará a Argentina, el 22 de junio en Dallas. Y cerrará la fase de grupos contra Argelia, el 28 de junio, en Kansas City.