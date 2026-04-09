Tomás Silva, de cara al debut en la Copa Libertadores: "Queremos seguir escribiendo la historia de Platense"

El lateral izquierdo explica el presente del Calamar, que tendrá su estreno en el torneo de clubes más importante de América, luego de coronarse campeón por primera vez en Primera División. Esta noche, desde las 21, recibirá a Corinthians en Vicente López.

Una noche histórica, inolvidable y soñada para los hinchas de Platense . Este jueves, a las 21, el Calamar enfrenta a Corinthians en Vicente López y marcará el debut en la Copa Libertadores . Un privilegio que se ganó luego de consagrarse campeón del torneo Apertura 2025, lo que significó el primer y único título del club en la máxima categoría. A menos de un año de aquella gesta, la volatilidad del fútbol argentino desarmó el equipo: desde la salida de la dupla Sergio Gómez y Favio Orsi más la ida de muchos titulares, apenas quedaron cinco de la formación campeona ante Huracán en Santiago del Estero. Uno es Tomás Silva, su lateral izquierdo.

Criado en Parque Chacabuco y formado en las Divisiones Inferiores de San Lorenzo , este joven defensor de 23 años es una de las grandes apuestas de Tense para el futuro. Este verano, la dirigencia le compró al Ciclón la mitad del pase por 400 mil dólares –ya abonó el 50%-. Es que el número 3 supo ganarse el respeto del ambiente con sólidas actuaciones, como cuando anuló a Franco Mastantuono en el triunfo por penales frente a River en el Monumental , por los cuartos de final del torneo que cambió la vida del club y del futbolista.

La historia de Silva viaja de manera paralela con el conjunto marrón. 2025 será un año inolvidable para ambos. El marcador zurdo, que admira a Marcelo, Jordi Alba y Nicolás Tagliafico, venía de cumplir una buena tarea en Atlanta en la Primera Nacional y no tenía lugar en el CASLA. Ahí apareció la dupla Gómez-Orsi –grandes conocedores del Ascenso- para llevarlo al proyecto en Platense. Así se afianzó en la Liga Profesional y quedó en la historia con una campaña que incluyó superar a Racing, River, San Lorenzo y Huracán.

Para el CAP el año pasado fue un quiebre. Es que el presente copero y con una estrella dorada en el pecho dista mucho del recorrido de los últimos 50 años. A fines de los 70 y hasta el cierre de los años 90, recibió el mote de “fantasma del descenso” por sus milagrosas salvaciones entre promedios y desempates angustiantes. Sin embargo, en 1999 llegó el retroceso a la B Nacional y a partir de allí pasaron 22 durísimas temporadas en el Ascenso –donde llegó a jugar en la Primera B Metropolitana- hasta volver a la máxima en 2021. En esos tiempos complejos, ¿quién hubiera imaginado que lograría ser campeón de la A y llegaría a la Libertadores?

Hoy Silva y Platense comenzarán un nuevo capítulo, en este caso internacional. Enfrente estará el Timao, campeón de América en 2012, que cuenta con la presencia del goleador neerlandés Memphis Depay , el inglés Jesse Lingard , y el afilado delantero brasileño Yuri Alberto , todos bajo la dirección de Fernando Dinis , campeón con Fluminense en 2023. Será el primer desafío para el conjunto dirigido por Walter Zunino , que buscará sumar y pelear por un lugar en un grupo muy complejo, que también integran Peñarol de Montevideo e Independiente Santa Fe de Colombia.

-¿Cómo fueron las horas previas a este debut en la Copa Libertadores?

-Con muchas ganas, como todo el grupo. Lo hablamos bastante y estamos emocionados. Sabemos que encima es la primera vez de Platense. Logramos algo histórico y queremos seguir escribiendo esa historia. Tratar de estar tranquilos también porque la ansiedad de debutar y la primera vez de un partido en la Copa no nos tiene que volver locos y mantener la tranquilidad para hacer un buen partido y un buen desempeño de la Copa.

-Tienen la ansiedad de ustedes y también del afuera, del hincha. Es un momento histórico y atípico para el club desde el título que ganaron…

-Pasé por el club hace unos días y había hinchas sacando entradas para el partido con Corinthians. Mucha gente alentando, diciendo que el objetivo es pasar de fase. Entendemos la ilusión de ellos, es lindo que sueñen con eso porque nosotros también queremos clasificar y jugar otra instancia decisiva de la Copa para seguir soñando. Por eso, necesitamos de la gente, y a la vez está bueno que te exijan. Estamos haciendo crecer al club, con la gente acompañando.

-¿Qué cambió en Platense para este presente?

- Desde el año pasado, el club creció y cambió mucho. Ahora se hicieron los vestuarios nuevos, también se modificó la iluminación en la cancha. Son todas cosas que quieras o no las logramos con el campeonato y son avances que lo estamos viendo en persona. Es muy lindo porque demuestra que el trabajo del año pasado está dando frutos para la institución.

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-¿Cómo es el diálogo entre ustedes? Van a enfrentar a Memphis Depay, Lingard y otros jugadores a los que veían por televisión.

-¡Es una locura los rivales y los jugadores que tienen ciertos equipos! Enfrentamos a jugadores que estuvieron en Mundiales. Es algo loco, mismo nos pasó cuando jugamos contra Boca, que estaba Paredes. Enfrentar esa magnitud de jugadores es hermoso. Hace años los veíamos en ligas de Europa y hoy los podemos enfrentar gracias al logro que tuvimos. Eso nos tiene que dar ganas para seguir creciendo y apuntar un poco más.

-Platense te dio el respaldo de comprarte el pase, justo en un club al que no le sobra el dinero, ¿qué significado le otorgás?

-Es un fruto del año pasado, del torneo que ganamos y todo lo lindo que pasó. Estoy muy agradecido por el club que compró el pase. Era algo que quería y por suerte se dio. Me pone feliz.

-Además con Nacho Vázquez, Saborido, Mainero, Iván Gómez, Lotti y Zapiola son los sobrevivientes del equipo campeón.

-Sí, somos pocos, no quedamos mucho. Tratamos de que los chicos que se sumaron estén en el mismo camino del trabajo, de querer crecer y ser protagonistas en la Copa, en este año tan lindo que está pasando. Los seis estamos dejando el camino que construimos como grupo y queremos que todos los nuevos sumen para pelear cosas importantes. Y quién te dice ganar otro título.

Favio Orsi y Sergio Gómez Favio Orsi y Sergio Gómez, la dupla que logró el título. Hoy, el DT es Walter Zunino. NA/Luis Santillán

-Se fue la dupla, vino Kily González y dejó su cargo, y ahora está Zunino, ¿qué se mantiene y qué cambió en el funcionamiento?

-Hay algo que caracteriza al club que es la entrega. Un equipo aguerrido que corre los 90 minutos, que mete, que se tira de cabeza. Ese es el ADN de Platense y no lo tenemos que perder nunca. Lo tuvimos con la dupla y ahora también. Después llegaron chicos que vinieron de otros clubes, que quizá sin la Copa no hubiese sido fácil tenerlos porque tienen muy buen pie. Vienen a dar juego más vistoso, que suma a lo que estábamos haciendo.

-¿Te sorprendió alguno de los nuevos? Está el caso de Juan Gauto, que se destacó en Huracán.

-A Juan lo enfrenté en el clásico de Reserva cuando yo estaba en San Lorenzo. Le pegué un par de patadas, pero nada más (se ríe). También compartí con él en la Selección argentina juvenil. Él está haciendo las cosas bien, yo le dije que tiene que aprovechar el año para seguir con la carrera que viene haciendo. Después vinieron chicos de Boca como Mateo Mendía y Santi Dalmasso, que son buenos jugadores y hay que meterlos rápido así los tenemos preparados cuando les toque jugar. Y también está Eugenio Raggio, defensor que vino de Deportivo Cuenca y me sorprendió, es un lindo ejemplo para los chicos.

De San Lorenzo a Platense: el sacrificio para llegar a Primera

Tomás Silva tuvo un antes y un después en su formación como futbolista. En la cantera de San Lorenzo jugaba como enganche y luego mediocampista por la izquierda. Un día, cuando se encontraba en la Octava, los coordinadores de Inferiores, Fernando Kuyumchoglu y Hugo Tocalli, le recomendaron transformarse en lateral izquierdo. Entonces, con apenas 14 años, entendió que era su oportunidad. Con perseverancia y un gran sentido de aprendizaje, incorporó los secretos del puesto.

“Fue clave para el futuro y el presente que estoy construyendo. Me dio más chances de llegar a Primera. Lo tomé con responsabilidad, tuve que aprender cosas que llevan tiempo. Tenés que adquirir mucha marca y atención porque es distinto a jugar en el medio. También cambié mi juego, que se hizo más físico y con más choque para los duelos defensivos de uno contra uno. Además, si lo hacés bien en el ataque también sos clave porque podés llegar por sorpresa, podés romper por dentro con un remate o tirar centros para asistir”, le explicó a C5N.

Tomás Silva contra San Lorenzo

-Hiciste un gran sacrificio para llegar a este presente, hace poco más de un año jugabas en la Primera Nacional con Atlanta, ¿cuánto te cambió la vida desde que llegaste a Platense?

-Cuando me preguntan digo que en Atlanta es donde realmente empezó mi carrera. En San Lorenzo había tenido 10 partidos a los 18 años y no es fácil. Creo que Atlanta fue muy importante para mí, me dieron la confianza, jugué desde la segunda fecha y no salí más. Tuve un torneo regular, donde hice las cosas bien a pesar de que el equipo no tuvo un gran año, y se me abrió la puerta de Platense, con un llamado de Favio Orsi y no lo dudé: era el salto a Primera otra vez. Fue un año que lo aproveché, se dio el logro deportivo colectivo, quedamos en la historia y me compraron el pase.

-Nombrás la palabra historia. Van a pasar las décadas y los hinchas te van a recordar por ser parte del equipo que logró el primer título en Primera.

-Todavía creo que a veces no caigo, no me doy cuenta. Es algo histórico. Ojalá ganemos otro título y si no se da, y pasa el tiempo, va a quedar mi nombre y el de mis compañeros. Es un orgullo y estoy muy feliz. Eso tiene que hacer que el club y el equipo vayan por más.

-Tuviste un gran partido con River, en el que anulaste a Mastantuono en el Monumental, ¿cómo lo recordás?

-Todo el equipo estaba en la misma sintonía, sabíamos que íbamos a jugar un partido de visitante contra River, con todo lo que significa. Pero sabíamos que éramos 11 contra 11 y en la cancha somos todos iguales, más allá que algunos nombres pesan. Era un partido de cuartos de final, pero estábamos muy tranquilos, si hacíamos lo que veníamos haciendo íbamos a pasar de ronda. Se dio así, encima fue más épico por los penales y todo lo que pasó en el medio. Si no nos cobraban ese penal, ganábamos directo… terminó siendo una victoria épica del grupo. Hubo un furor en la gente, nos mandaban muchos mensajes, pero uno trató de no confundirse. Estábamos en semis del torneo, por suerte se dio todo redondo y luego salimos campeones.

-¿Cómo se maneja la repercusión a los 23 años?

-Después del título empezó a sonar el nombre de cada uno. Por suerte tengo a mi novia, mis viejos, mis abuelos y mi hermana que me acompañan a mantener la línea y no confundir los caminos. En especial a mantener la humildad. Ellos son fundamentales para tener los pies sobre la tierra. A veces hay jóvenes que no tienen esa contención o acompañamiento familiar y es difícil, a esta edad no es fácil.

-¿Qué jugadores te dieron consejos, sugerencias o charlas que te enriquecieron?

-Me pasó en San Lorenzo, al principio cuando subís a Primera por una cuestión de edad no ves o no te das cuenta de algunas cosas, que después cuando vas creciendo las notás. En ese momento, Federico Gattoni me hablaba mucho, me aconsejaba para mantener una línea en el grupo, en lo personal. Y a partir de ahí, uno aprende a través de las experiencias, de vivirlas para crecer. El ambiente del fútbol es un poco difícil y cruel, por eso es importante tener referentes, gente grande que te aconseje. También es importante entender el mensaje y ponerlo en práctica, para luego transmitirlo a los más chicos.