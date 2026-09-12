13 de septiembre de 2026 Inicio
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Falcioni estalló tras la polémica derrota de Atlético Tucumán ante River: "Cuando me cagan, me doy cuenta enseguida"

El entrenador del Decano explotó en conferencia de prensa contra el arbitraje de Andrés Gariano luego de la caída 2-1 en Tucumán, apuntó duramente contra el VAR y lanzó fuertes frases sobre los fallos que perjudicaron a su equipo.

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Falcioni se vio perjudicado por el arbitraje de Gariano.

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River le ganó 2-1 a Atlético Tucumán.
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El conflicto central de la noche se desencadenó durante la segunda mitad, cuando el futbolista de River, Mauro Arambarri, cometió una dura falta desde atrás sobre Alexis Canelo. Para indignación de todo el banco tucumano, el árbitro principal resolvió la jugada únicamente con tarjeta amarilla y las autoridades a cargo del VAR no solicitaron la revisión de la acción. Ante este panorama, Falcioni ingresó al campo de juego, actitud que le costó su propia expulsión por doble amonestación.

Lejos de serenarse tras ver la tarjeta roja, el Emperador asistió a la conferencia de prensa posterior al partido y descargó toda su indignación contra la terna arbitral. "Quiero hablar de lo que pasó hoy acá. Ya nos pasó hace 15 días con Merlos y hoy nos vuelve a pasar con el que está arriba en la cabina y con el que está abajo en la cancha", afirmó muy caliente. En la misma línea, planteó sus dudas sobre la imparcialidad de los fallos al señalar que "si molesta que Atlético Tucumán sume puntos en el torneo, deberían avisarles de antemano".

La disparidad de criterio al momento de juzgar las infracciones llevó al entrenador a redoblar la apuesta con duras acusaciones. "Parece que la banda empezó a funcionar de nuevo, la banda de River; para un color toman determinadas decisiones y para el otro no", disparó ante los medios presentes. Además, el técnico sostuvo que los arbitrajes benefician sistemáticamente a determinados equipos según el contexto del campeonato.

Para cerrar, Falcioni apeló a su extensa trayectoria futbolística y dejó en claro que no teme a eventuales sanciones o consecuencias en su cargo. "Antes de que ellos fueran polvo o paja, yo ya estaba adentro de una cancha. Cuando me cagan, me doy cuenta enseguida", concluyó.

El Emperador fue expulsado por el árbitro Gareano en el segundo tiempo.

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Mirá parte de la conferencia de prensa de Julio Falcioni tras la derrota ante River en Tucumán

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