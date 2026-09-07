7 de septiembre de 2026 Inicio
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Lanzaron la preinscripción para ser voluntario en la visita del papa León XIV: cómo inscribirse

La convocatoria está dirigida a argentinos y residentes legales de entre 18 y 65 años que quieran colaborar en las actividades previstas en Buenos Aires, Córdoba y Luján durante la estadía del papa en nuestro país. Los detalles.

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El papa León VIX llegará a Argentina en noviembre. 

El papa León VIX llegará a Argentina en noviembre. 

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La organización de la visita de León XIV a la Argentina abrió la postulación para voluntarios que acompañarán las actividades previstas en Buenos Aires, Córdoba y Luján entre el 8 y el 11 de noviembre, una convocatoria destinada a argentinos y residentes legales de 18 a 65 años que quieran colaborar en el operativo.

El papa visitará Buenos Aires y Córdoba. 
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El trámite estará disponible hasta el 8 de octubre en la página web de la Conferencia Episcopal Argentina (CEO) y funciona como una primera instancia de selección, por lo que completar el formulario no asegura la incorporación. La asignación posterior dependerá del perfil declarado, la disponibilidad horaria y las necesidades concretas de cada sede durante las cuatro jornadas previstas en noviembre.

Uno de los puntos centrales es la elección del lugar donde cada postulante pretende prestar servicio, ya que solo podrá optar por una sede entre las contempladas para el viaje papal, mientras la organización definirá luego la función concreta según los requerimientos operativos de cada jornada, espacio y momento de convocatoria.

El papa León XIV.

El papa León XIV.

Cómo será la selección de voluntarios para la visita del papa León XIV: paso a paso

El formulario permite marcar entre tres y cinco áreas de preferencia. Allí aparecen:

  • Atención a voluntarios
  • Orientación a peregrinos
  • Celebraciones litúrgicas
  • Equipos sanitarios
  • Apoyo general
  • Logística
  • Accesibilidad y comunicación

La preinscripción está dividida en nueve etapas. El formulario solicita:

  • Datos personales
  • Información de contacto
  • Referencias para emergencias
  • Perfil y experiencia
  • Sede y disponibilidad
  • Áreas de servicio
  • Información sobre salud y accesibilidad
  • Documentación requerida
  • Compromiso con las condiciones generales de participación

Entre otros datos, la organización busca conocer:

  • Experiencia previa en tareas similares.
  • Perfil y motivación para participar.
  • Disponibilidad para las actividades.
  • Información vinculada con salud y accesibilidad.
  • Documentación requerida para completar la inscripción.

La selección final quedará a criterio de los responsables, de acuerdo con las necesidades concretas del operativo en cada sede.

Visita del papa Leon XIV: la capacitación previa para voluntarios

Quienes sean seleccionados deberán atravesar instancias obligatorias de capacitación virtual y presencial durante octubre y los primeros días de noviembre, con la posibilidad de que algunas funciones requieran disponibilidad previa al comienzo de las actividades previstas en las tres sedes y sus respectivos equipos de trabajo y coordinación.

Durante la visita, los servicios tendrán turnos rotativos de hasta ocho horas diarias y cada voluntario deberá asumir sus propios gastos de traslado. La propuesta fue presentada bajo el lema "Servicio con humildad" y apunta a reforzar la atención, orientación y asistencia de los peregrinos que concurran a los actos.

León XIV junto a Javier y Karina Milei, en el Vaticano.

León XIV junto a Javier y Karina Milei, en el Vaticano.

Cómo avanza la organización de la visita de León XIV

La convocatoria se suma a una organización que involucra a la Iglesia y a distintos niveles del Estado para coordinar logística, seguridad y escenarios. La avanzada de la Santa Sede recorrió Buenos Aires y Córdoba y mantuvo reuniones para ajustar aspectos del operativo general previsto para noviembre en las tres jurisdicciones.

Desde la Oficina del Presidente destacaron el trabajo conjunto entre Nación, provincias, municipios e instituciones vinculadas al viaje, mientras la Conferencia Episcopal remarcó la articulación con la delegación del Vaticano para avanzar en la preparación del encuentro con el pontífice y sus actividades principales previstas para noviembre en las distintas sedes.

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