8 de septiembre de 2026 Inicio
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Milagro en Neuquén: una mamá caminó 15 kilómetros por la nieve para pedir ayuda y rescatar a sus hijos

Una madre de 47 años salió a pie desde una zona cordillerana este lunes, tras quedar varada con su pareja y sus dos niños junto al Cerro Wayle, y logró alertar a la Policía para que los auxiliara.

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El rescate de la familia varada en la nieve

El rescate de la familia varada en la nieve, en Neuquén. 

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Una mujer de 47 años caminó 15 kilómetros por la nieve para pedir auxilio después de quedar atrapada junto a su pareja y sus dos hijos, de 3 y 9 años, en una zona cercana al Cerro Wayle, Neuquén, donde la camioneta familiar quedó inmovilizada y no tenían señal telefónica.

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Sabrina Canepa, oriunda de la provincia de Buenos Aires, había viajado junto a Facundo Botner y los dos menores desde Dique Luján, en Tigre, con el objetivo de conocer el área del refugio de guardaparques ubicado en el norte neuquino, pero la acumulación de nieve impidió continuar con la camioneta.

Durante unas cinco horas, la familia intentó sacar la Renault Alaskan de la nieve por sus propios medios, pero la acumulación que quedó en el sector después de los temporales de fines de agosto hizo imposible moverla. Además, no tenían señal telefónica y se encontraban a más de 40 kilómetros de la localidad más cercana.

Dejó a su familia varada en la nieve y caminó 15 kilómetros en busca de ayuda

Ante la falta de alternativas, Sabrina decidió dejar a su pareja y a sus dos hijos dentro del vehículo y emprender la caminata. Recorrió unos 15 kilómetros durante tres horas por la Ruta Provincial 37, guiada por las huellas que habían dejado al ingresar a la zona del Cerro Wayle hasta encontrarse, finalmente, con efectivos de la policía.

El pedido de auxilio, que fue recibido inicialmente por la Policía de Río Negro, derivó en una llamada a la Dirección Seguridad Alto Neuquén, con sede en Chos Malal, y cerca de las 14 se desplegó un operativo de rescate con vehículos 4x4 preparados para circular en sectores de alta montaña.

El rescate de la familia varada en la nieve, en Neuquén.

El rescate de la familia varada en la nieve, en Neuquén.

Durante el procedimiento, los efectivos encontraron a Canepa sobre la ruta, agotada pero en buenas condiciones físicas, y continuaron hasta el lugar donde permanecían su pareja y los niños; allí retiraron la nieve acumulada alrededor de las ruedas y consiguieron liberar la camioneta sin que nadie necesitara atención médica.

Después del rescate, la familia pudo regresar por sus propios medios hacia Chos Malal, mientras las autoridades remarcaron que las condiciones meteorológicas favorables facilitaron el operativo, aunque todavía persisten sectores con nieve acumulada en caminos de alta montaña y recomendaron extremar las precauciones antes de ingresar.

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