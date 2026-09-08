Caída en las pruebas PISA 2025: expertos aseguran que para mejorar los resultados "hay que sostener políticas en el tiempo"

Los exámenes lanzaron que 8 de cada 10 estudiantes no logran niveles básicos en Matemática, resultado que se replica en Lectura y Ciencias. "Poner foco en pocas prioridades de la gestión educativa con una meta concreta y apuntando las líneas de acción", expresaron analistas de Argentinos Por la Educación.

¿Qué está sucediendo con el aprendizaje en Argentina? Los resultados de las pruebas PISA 2025 revelaron que el 76% de los estudiantes no alcanzó el nivel mínimo de desempeño en Matemática, resultado que se replica en Lectura y Ciencias, y confirma los peores resultados desde 2006. Si bien la mejora de estos resultados depende de varios factores, uno de los principales es definir metas y sostener políticas en el tiempo, afirman los expertos.

"Las mejoras en educación necesitan tiempo para producirse y consolidarse . En algunos casos, el tiempo es menor y tal vez con 2 o 3 años es suficiente para ver mejoras", expresó Federico del Carpio , coordinador de política educativa de Argentinos por la Educación, en diálogo con C5N .

En esa línea añadió que Argentina debería mirar y aprender de aquellos países que lograron sostener mejoras sostenidas y significativas mediante priorizar la gestión educativa, con programas que se mantengan en el tiempo: " También es otra de las características de estos países y no se cambian los programas por cada ministro de educación que rota o cada gestión que cambia".

Sin embargo, estos cambios llevan tiempo, "tiempos que trascienden gestiones de Gobierno ". "Tenemos un buen ejemplo con las pruebas nacionales: con algunos vaivenes sobre el año de toma o las asignaturas evaluadas, se vienen sosteniendo desde la década del 90. Lo mismo tiene que suceder con alfabetización y matemática si queremos ver mejoras consistentes y sostenidas en los próximos años ", sentenció Federico.

No es solo eso sino que también se deben tener en cuenta cuestiones vinculadas a la implementación efectiva de las políticas, porque " se puede hacer un plan muy bueno y después no tener la capacidad de implementarlas correctamente o en el tiempo adecuado ".

Resultados en Ciencia, Matemática y Lectura.

"Eso es algo que depende, por supuesto, de las capacidades técnicas que tengan cada administración, y eso es algo que en general adolecen los países latinoamericanos o más empobrecidos", añadió. Por un lado, se deben tener buenas capacidades de implementación y otras de evaluación para permitir un monitoreo constante de las políticas, aprendizajes y transparencia de los resultados.

Según explicó Del Carpio, el Plan Nacional de Alfabetización y de Matemáticas, que se está implementando en las provincias, si bien "es para primer ciclo y todavía no se refleja en las pruebas PISA porque evalúa los chicos de 15 años, pero empezó a haber mejoras en las pruebas Aprender, que son las pruebas nacionales, y tal vez esto tenga más adelante un correlato en otros aprendizajes futuros".

Si bien las pruebas Aprender y PISA no son comparables, sí son complementarias. "Los resultados que se dieron en Aprender muestran mejoras, sobre todo en lengua, mejoraron alrededor de 10 puntos porcentuales, en matemática, la mejora fue un poquito menor, 3 puntos y medio, pero otra vez, no son comparables con PISA por varios sentidos. Primero estas pruebas están también basadas específicamente en nuestros diseños curriculares", analizó.

Objetivos del Plan Nacional de Alfabetización y Matemáticas

Matemáticas

Fortalecer la enseñanza y el aprendizaje de la matemática en la educación obligatoria.

Consolidar una política federal articulada con las 24 jurisdicciones.

Fortalecer las capacidades de los equipos jurisdiccionales.

Impulsar el desarrollo profesional docente.

Promover el acceso a recursos pedagógicos de calidad.

Generar información para orientar la toma de decisiones.

Alfabetización

Compromiso de alcance comunitario

Alfabetización en los primeros años

Transversalidad de la alfabetización

Formación docente inicial y continua

Recursos educativos de calidad

Monitoreo y evaluación

¿Qué ocurre en Latinoamérica?

La baja de los resultados es una tendencia que se expande por fuera de Argentina, de los 13 países que participaron Argentina se ubicó en la mitad de la tabla para abajo, Federico aclaró que "en una octava posición tanto en lengua como en matemática como en ciencia y nos superan países este como Chile, Perú, Uruguay, México y Colombia".

" Se ve sobre todo una situación de que es de desmejora en casi todos los países. Si bien algunos se mantienen constantes en sus puntajes, lo cierto es que casi todos han disminuido. Creo que la excepción es Uruguay que ha tenido grandes mejoras en sus asignaturas y es interesante para para tratar de pensar qué es lo que vienen haciendo bien", sentenció.

Argentinos por la educación

Pruebas PISA 2025: Argentina volvió a caer y tuvo su rendimiento más bajo desde 2006

El panorama más crítico se concentró en Matemática, donde el 76% de los alumnos argentinos de 15 años no alcanzó el nivel mínimo de desempeño (nivel 2), marcando un aumento respecto al 73% registrado en 2022. El país cosechó 367 puntos en este rubro, 11 menos que en la prueba anterior, lo que significó un desplome del 2,9%.

Con este resultado, Argentina quedó en el puesto 75 sobre 91 sistemas educativos participantes y ocupó el octavo lugar entre 13 países de América Latina.

Los datos de la distribución grafican la brecha: un 49% de los alumnos se ubicó por debajo del nivel 1 y apenas un 24% logró alcanzar los niveles 2, 3 o 4, con un 0% de representación en los niveles de excelencia (5 o superior). En contraste, en los países de la OCDE el promedio de alumnos por debajo del umbral mínimo es del 35%, mientras que un 8% alcanza los estándares más altos.

Según el informe de Argentinos por la Educación, la evolución hasta la última edición mostraba un deterioro sostenido en la proporción de alumnos que alcanzaba al menos el nivel 2: había sido 36% en 2006 y 2009, 34% en 2012, 31% en 2018 y 27% en 2022. En 2025 fue de 24%, por lo que se profundizó la caída.