Road to Australia 2025 en el Buenos Aires Lawn Tenis Club: la preparación sudamericana al primer Grand Slam del año

El certamen, que se realizará sobre cancha rápida, servirá para poder dar un espacio de competencia tanto para tenistas argentinos como latinos y de otras partes del mundo, para lo que será la primera competencia de gran categoría del año. ¿Cómo se logró montar la superficie y qué figuras asisten?

La superficie del Court Guillermo Vilas del Buenos Aires Lawn Tennis Club pasará de polvo de ladrillo a cancha dura para poder servir de preparación para el primer Grand Slam de la temporada 2026 a través de lo que se llama Road to Australia. El certamen tendrá a los tenistas sudamericanos más destacados de la actualidad y un invitado de lujo: Cameron Norrie.

Esta primera edición se disputará del 16 al 20 de diciembre y reunirá, no solo a figuras del 2025, sino también a promesas. Los argentinos que estarán presentes son Sebastián Báez, Camilo Ugo Carabelli, Francisco Comesaña, Mariano Navone y Juan Manuel Cerúndolo del top 100.

Mientras que, también participarán Román Burruchaga y Thiago Tirante, puesto nro. 105 y 106, respectivamente. Facundo Díaz Acosta y Genaro Olivieri completan la lista de raquetas nacionale.

En lo que respecta a la parte masculina, pero del plano internacional, Cristian Garin, Tomás Barrios Vera, Hugo Dellien, Daniel Vallejo, Álvaro Guillén Meza y Emilio Nava, también estarán presentes. La sorpresa es la presencia de Cameron Norrie, el actual nro. 27 y top 10 en 2022.

El torneo es una novedad para Sudamérica, ya que no tiene eventos sobre canchas duras, por eso, Emiliano Serrano, CEO de We Grow, la productora organizadora, explicó a C5N que “la idea nació hace varios años; con el objetivo de darle a los jugadores sudamericanos un espacio de competencia en cancha rápida antes de viajar a Australia. Este año fue que empezamos a trabajar en conjunto con entrenadores, jugadores y distintos partners para que la primera edición pueda ser realidad”.

En cuanto al esfuerzo que implicó adaptar el BALTC explicó que requirió de “un equipo técnico especializado y un proceso de montaje muy preciso para replicar las condiciones de Melbourne sobre una superficie flotante que no altera la base del estadio. Es un trabajo intenso, pero totalmente controlado y con garantías de que la cancha volverá a su estado original”.

Al margen de ser un torneo que servirá de preparación, también será un evento completo, ya que tendrá “zonas gastronómicas, experiencias interactivas y un formato dinámico que asegura partidos atractivos todos los días”.

El torneo comenzará con una fase de grupos:

Rod Laver: Navone, Tirante, Garin, Cerúndolo

Navone, Tirante, Garin, Cerúndolo Sidney: Ugo Carabelli, Olivieri, Guillén Meza, Báez

Ugo Carabelli, Olivieri, Guillén Meza, Báez Melbourne: Comesaña, Vallejo, Nava, Burruchaga

Comesaña, Vallejo, Nava, Burruchaga Margaret Court: Norrie, Dellien, Barrios Vera, Díaz Acosta

Los mejores de cada zona avanzarán a las semifinales y de allí saldrán los finalistas. Los primeros cruces serán el martes 16 y el miércoles 17. Serán dos sets a cuatro games cada uno y, en caso de igualdad, se hará un tiebreak.

Mariano Navone Argentina Open

El mejor de cada grupo avanzará a semifinales, la cual se desarrollará el viernes 19, con dos sets completos y, en caso de igualar, también tiebreak. El sábado 20 se llevará adelante la final con un partido tradicional al mejor de tres sets. Mientras que, para el lado femenino habrá solo semifinales y final.

Las entradas están disponibles a un precio muy accesible, incluyendo abonos para asistir más de un día. Los menores de 5 años no pagan entrada y habrá descuentos en los espacios gastronómicos para aquellos que lleguen antes de las 13.