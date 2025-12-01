Panna Udvardy, campeona del WTA 125 de Buenos Aires: vuelta al top 100 y clasificación al Australian Open

La húngara venció a Varvara Lepchenko por 6-3 y 7-5 en el certamen disputado en el Tenis Club Argentino y sumó su segundo título en el país. De este modo, se aseguró el ingreso al cuadro principal del primer Grand Slam del año.

La tenista Panna Udvardy se coronó campeona del IEB+ Argentina Open WTA 125 y se convirtió en la primera tenista que se consagró dos veces en el certamen, ya que la primera vez había sido en 2022. La húngara derrotó a Varvara Lepchenko en sets corridos en una final pasada por agua.

El pronóstico que emitió el Servicio Meteorológico Nacional no era para nada alentador para el fin de semana de tenis que tenía previsto el torneo y mucho menos la gente que había comprado la entrada. Si bien, los primeros días de competencia el sol fue un gran compañero, en las instancias finales, desapareció.

Las semifinales del sábado debían jugarse 11.30, pero arrancaron seis horas después. Verónica Erjavec vs. Udvardy y Mayar Sherif vs. Lepchenko. El primero de los partidos en la Cancha central y el segundo en la Cancha 3. Los partidos pudieron completarse ese mismo día e incluso se pudo desarrollar la final de dobles, donde Laura Pigossi y Alicia Herrero Linana se consagraron al vencer a Nicole Fossa Huergo y Laura Samson.

La jornada del domingo inició con el clima perfecto para llevarse a cabo un partido, pero con la realidad de que la lluvia amenazaba. Las finalistas Udvardy y Lepchenko saltaron a la cancha e iniciaron el encuentro.

De un lado, la húngara, de 27 años y ranking nro. 107, y del otro, la estadounidense, de 39 años, fuera del top nro. 150 del mundo. La última de ellas, al clasificar al partido definitorio, contó lo difícil que le resultó llegar a cumplir sus sueños y ahora querer mantenerlo con su edad, sus problemas físicos y la diferencia de rivales actuales. Contó que se compara con Novak Djokovic a modo de inspiración y reveló que continúa con un vínculo amistoso con Venus Williams.

Lepchenko Redes sociales

A la conferencia de prensa post semifinales, Lepchenko había llegado rengueando y los inconvenientes en su físico se notaron. Le costaba moverse en el principio y enfrente tenía a una tenista con mejor físico, ni el mejor ni sobresaliente, simplemente mejor.

Udvardy salió mejor al court y mostró que estaba a la altura. Fue más agresiva y su servicio fue impecable. Le quebró a la rival y pudo llevarse el primer set por 6-3. Pero cuando el encuentro iba 1-1 en el segundo set, apareció la lluvia y obligó a una larga suspensión. Ese parate ayudó a la estadounidense que volvió mejor de físico, quebró y se adelantó, previamente había acusado mareos. El juego se niveló a 3 iguales y volvió a aparecer la lluvia.

Udvardy Redes sociales

Pero la tercera fue la vencida. Udvardy volvió más rápida y precisa para algunos golpes. Del otro lado, el cansancio y –quizás- la molestia por las condiciones, hicieron que Lepchenko se viera molesta. Por su parte, la húngara aprovechó el duodécimo game para lograr un nuevo quiebre y sellar el set, partido y campeonato. "Estoy muy feliz de volver a ganar aquí en Buenos Aires. Es un torneo especial para mí y me encanta jugar en el polvo de ladrillo," indicó la campeona.

Camino a la final le había ganado sin perder un solo game a Carolina Meligeni Alves, luego barrió a una de las figuras, como lo fue Sara Sorribes Tormo, después a Miriam Bulgaru y en semis a Veronika Erjavec.

De este modo, Panna regresó al top 100 desde este lunes y se aseguró estar en el cuadro principal del Australian Open 2026, el cual inicia en enero. Además, de las seis campeonas que tiene el torneo, tres pertenecen a Hungría. De este modo, el 60% de las veces, una tenista de ese lugar, levanta el trofeo.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/Tenisudamerica/status/1995249461162131527?s=20&partner=&hide_thread=false HUNGRÍA MANDA EN ARGENTINA



3 de las 5 ediciones del WTA 125 de Buenos Aires fueron ganadas por una jugadora de ese país.



2021 - Bondar

2022 - Udvardy

2023 - Pigossi

2024 - Sherif

2025 - UDVARDY



El 60% de las veces la campeona fue húngara pic.twitter.com/9dT4MERR9O — Tenis Sudamerica (@Tenisudamerica) November 30, 2025