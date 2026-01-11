"Lo quería mucha gente": quién era el peluquero argentino asesinado a balazos en México Tenía 37 años y esperaba un hijo junto a su pareja, quien se encuentra en la Argentina. Tenía previsto regresar al país en febrero. Por + Seguir en







Jonatan Minucci tenía 37 años.

Un hombre argentino de 37 años fue asesinado a balazos en la ciudad mexicana de Tulum, antes del inicio de un evento de música electrónica. Los atacantes huyeron del lugar y permanecen prófugos, mientras que tampoco fueron identificados por las autoridades.

El hecho, se produjo el viernes, cuando un grupo de hombres que se desplazaba en motocicletas irrumpió en el bar Vesica Canote Blub de Tulum y comenzó a disparar. En ese momento, un argentino llamado Jonatan Emanuel Minucci recibió disparos en el cuello, el rostro, los brazos y el tórax, mientras que otras dos personas sufrieron heridas.

Minucci había llegado a México en noviembre de 2025 y esperaba un hijo, ya que su pareja se encuentra embarazada. Según consignó el diario Clarín, llevó sus herramientas de peluquero al país norteamericano, aunque trabajaba como personal de seguridad en bares, además de plomero o electricista.

Jonatan Minucci Jonatan Minucci tenía 37 años. "A Jona lo conocía mucha gente, lo quería mucha gente. Ayudaba mucho, iba a cualquier lugar y saludaba todo el mundo. Estaba endeudado, pero igual ayudaba a los amigos y familiares", señaló una amiga de la víctima en diálogo con el medio mencionado.

En tanto, según consignó Infobae, tenía previsto regresar a la Argentina en febrero y reencontrarse con su pareja, llamada Lucina, de 32 años.

La familia de Minucci comenzó una campaña para recaudar fondos y poder repatriar sus restos a la Argentina para darle la última despedida.