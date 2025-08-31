31 de agosto de 2025 Inicio
En Vivo

River le gana 2-0 a San Martín de San Juan con una ráfaga de goles en el Monumental

El Millonario, que busca el triunfo para volver a ser el único puntero de la zona B y de la tabla anual, derrota al equipo cuyano en Núñez. Los goles los convirtieron Santiago Lencina y Maximiliano Salas.

Por
River enfrenta a San Martín de San Juan.

River enfrenta a San Martín de San Juan.

X (@RiverPlate)
River enfrenta a San Martín de San Juan.

River enfrenta a San Martín de San Juan.

C5N

River le gana 2-0 a San Martín de San Juan en el estadio Monumental, en un partido correspondiente a la fecha 7 de la zona B del torneo Clausura 2025. Los goles los convirtieron el juvenil Santiago Lencina y Maximiliano Salas.

River quedó segundo en la Zona B con 12 puntos, a dos de Vélez, pero tiene debe jugar este domingo
Te puede interesar:

Tras tres empates consecutivos, River necesita una victoria ante San Martín para recuperar la punta

El Millonario busca un triunfo para volver a ser el único puntero del campeonato, mientras que el equipo visitante pretende dar el golpe y afianzarse entre los primeros ocho de la tabla de posiciones. El árbitro es Darío Herrera.

Pese a una posibilidad para convertir con un cabezazo de Juan Fernando Quintero, el equipo de Marcelo Gallardo jugó incómodo los primeros momentos del partido ya que el conjunto de Leandro Romagnoli se plantó en la mitad de la cancha y buscó incomodar a Franco Armani. Incluso, el equipo sanjuanino tuvo una clara chance para anotar a los 15 minutos a través de Ignacio Maestro Puch, pero la pelota pegó en el palo tras su remate dentro del área.

No obstante, River abrió el marcador a los 17 minutos con un gol de Lencina con un disparo de zurda frente a Matías Borgogno. De esta manera, el juvenil de 19 años convirtió su primer tanto en el Monumental.

El entrenador de River, Marcelo Gallardo, resolvió que Fabricio Bustos reemplace a Sebastián Boselli, Paulo Díaz a Lautaro Rivero, Juan Fernando Quintero a Giuliano Galoppo, Santiago Lencina a Matías Galarza, Ian Subiabre a Miguel Borja y Maximiliano Salas a Facundo Colidio, luego del empate 1-1 con Lanús, para enfrentar al equipo sanjuanino. Además, Lucas Martínez Quarta juega por Juan Cruz Meza, por lo que Juan Carlos Portillo se ubica en la mitad de la cancha.

En tanto, el DT del conjunto cuyano, Leandro Romagnoli, decidió que Tomás Lecanda juegue por Luciano Recalde, Sebastián Jaurena por Pablo García y Horacio Tijanovich por Marco Iacobellis después del triunfo 1-0 sobre Gimnasia y Esgrima La Plata de local.

El conjunto de Núñez pretende la victoria para alcanzar los 15 puntos en el torneo y superar a Vélez, el líder. También busca el triunfo para situarse como puntero de la tabla anual, aunque se espera por la reanudación del partido entre Rosario Central y Sarmiento en Junín, que fue suspendido este sábado por las intensas lluvias, ya que el Canalla también se ubica entre las primeras posiciones de la general.

San Martín de San Juan, por su parte, tiene el objetivo de conseguir su primer triunfo como visitante en el campeonato. Se ubica en el octavo lugar de la tabla de la zona B, por lo que si gana se consolidará se meterá entre los primeros equipos del torneo.

Los goles de River a San Martín de San Juan

Embed
Embed

River vs. San Martín de San Juan, por el torneo Clausura 2025: formaciones

  • River: Franco Armani; Fabricio Bustos, Lucas Martínez Quarta, Paulo Díaz, Milton Casco; Kevin Castaño, Juan Carlos Portillo, Santiago Lencina, Juan Fernando Quintero; Ian Subiabre y Maximiliano Salas. DT: Marcelo Gallardo.
  • San Martín de San Juan: Matías Borgogno; Ayrton Portillo, Rodrigo Cáseres, Tomás Lecanda, Lucas Diarte; Santiago Salle, Sebastián Jaurena, Nicolás Watson, Sebastián Gonzalez; Horacio Tijanovich e Ignacio Maestro Puch. DT: Leandro Romagnoli.
TEMAS RELACIONADOS

Noticias relacionadas

Un abuelo y su nieto volvían de ver a River y murieron tras chocar en la ruta.

Conmoción: un abuelo y su nieto volvían de ver a River y murieron tras chocar en la ruta de San Luis

Cuatro incorporaciones que se pueden llegar a presentar como refuerzos.

Alivio para Gallardo: las 4 buenas noticias que tendrá River para el partido ante Palmeiras

Franco Armani fue la figura en la tanda de penales.
play

River superó por penales a Unión, con un Armani brillante, y clasificó a los cuartos de final

Este jugador fue una de las figuras del River campeón del Clausura 2008.

El ex campeón con River que casi muere en un accidente y ahora juega en la B de Chile

River jugará en Mendoza frente a Unión este jueves desde las 21:15

River quiere cortar la racha de empates ante Unión y meterse en cuartos de la Copa Argentina

El Muñeco se fue sin hablar en conferencia de prensa.

La polémica decisión de Gallardo tras el agónico empate de Lanús

Rating Cero

Tras los rumores de romance, Wanda Nara irrumpió en las redes con un misterioso mensaje: No soy bot.

Tras los rumores de romance, Wanda Nara irrumpió en las redes con un misterioso mensaje: "No soy bot"

Emanuel Ortega se quebró al hablar de lo que vivió Julieta Prandi con su exmarido: Me cuesta un poco.

Emanuel Ortega se angustió al hablar de lo que vivió Julieta Prandi con su exmarido: "Me cuesta un poco"

Mario Casas se luce a lo largo de esta miniserie llena de suspenso de Netflix
play

Está en Netflix, tiene 8 capítulos atrapantes y es protagonizada por Mario Casas

Un periodista afirmó algo que desilusionó a los fans de la pareja de Liam Neeson y Pamela Anderson: qué dijo

Un periodista afirmó algo que desilusionó a los fans de la pareja de Liam Neeson y Pamela Anderson: qué dijo

Punto de quiebre, un film de 2015 que está siendo furor en agosto 2025 y no te podés perder.
play

Cuál es la trama de Punto de quiebre, la película de acción que salió como remake y ahora se puede ver en Netflix

Silvina Luna y Gustavo Conti se conocieron en Gran Hermano.

Gustavo Conti recordó a Silvina Luna, a dos años de su muerte: "El tiempo se detuvo"

últimas noticias

Enterate de lo que depara el horóscopo en salud, dinero, amor y trabajo según el signo zodiacal.

Horóscopo de hoy, lunes 1° de septiembre

Hace 13 minutos
El organismo detalló quienes son los beneficiarios que percibirán sus montos según su DNI.

Cuándo cobro ANSES: Pago Único y Asignaciones Familiares de PNC, este lunes 1° de septiembre

Hace 14 minutos
Los más vagos: cuáles son los tres signos a los que más les cuesta activar.

Los más vagos: cuáles son los tres signos a los que más les cuesta activar

Hace 19 minutos
Tras los rumores de romance, Wanda Nara irrumpió en las redes con un misterioso mensaje: No soy bot.

Tras los rumores de romance, Wanda Nara irrumpió en las redes con un misterioso mensaje: "No soy bot"

Hace 35 minutos
El Indio Solari visitó a Cristina Kirchner: la publicación de Máximo Kirchner

El Indio Solari visitó a Cristina Kirchner en su casa en Constitución

Hace 1 hora