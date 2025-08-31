River le gana 2-0 a San Martín de San Juan con una ráfaga de goles en el Monumental

El Millonario, que busca el triunfo para volver a ser el único puntero de la zona B y de la tabla anual, derrota al equipo cuyano en Núñez. Los goles los convirtieron Santiago Lencina y Maximiliano Salas.

River le gana 2-0 a San Martín de San Juan en el estadio Monumental, en un partido correspondiente a la fecha 7 de la zona B del torneo Clausura 2025. Los goles los convirtieron el juvenil Santiago Lencina y Maximiliano Salas.

El Millonario busca un triunfo para volver a ser el único puntero del campeonato, mientras que el equipo visitante pretende dar el golpe y afianzarse entre los primeros ocho de la tabla de posiciones. El árbitro es Darío Herrera.

Pese a una posibilidad para convertir con un cabezazo de Juan Fernando Quintero, el equipo de Marcelo Gallardo jugó incómodo los primeros momentos del partido ya que el conjunto de Leandro Romagnoli se plantó en la mitad de la cancha y buscó incomodar a Franco Armani. Incluso, el equipo sanjuanino tuvo una clara chance para anotar a los 15 minutos a través de Ignacio Maestro Puch, pero la pelota pegó en el palo tras su remate dentro del área.

No obstante, River abrió el marcador a los 17 minutos con un gol de Lencina con un disparo de zurda frente a Matías Borgogno. De esta manera, el juvenil de 19 años convirtió su primer tanto en el Monumental.

El entrenador de River, Marcelo Gallardo , resolvió que Fabricio Bustos reemplace a Sebastián Boselli, Paulo Díaz a Lautaro Rivero, Juan Fernando Quintero a Giuliano Galoppo, Santiago Lencina a Matías Galarza, Ian Subiabre a Miguel Borja y Maximiliano Salas a Facundo Colidio, luego del empate 1-1 con Lanús, para enfrentar al equipo sanjuanino. Además, Lucas Martínez Quarta juega por Juan Cruz Meza, por lo que Juan Carlos Portillo se ubica en la mitad de la cancha.

En tanto, el DT del conjunto cuyano, Leandro Romagnoli, decidió que Tomás Lecanda juegue por Luciano Recalde, Sebastián Jaurena por Pablo García y Horacio Tijanovich por Marco Iacobellis después del triunfo 1-0 sobre Gimnasia y Esgrima La Plata de local.

El conjunto de Núñez pretende la victoria para alcanzar los 15 puntos en el torneo y superar a Vélez, el líder. También busca el triunfo para situarse como puntero de la tabla anual, aunque se espera por la reanudación del partido entre Rosario Central y Sarmiento en Junín, que fue suspendido este sábado por las intensas lluvias, ya que el Canalla también se ubica entre las primeras posiciones de la general.

San Martín de San Juan, por su parte, tiene el objetivo de conseguir su primer triunfo como visitante en el campeonato. Se ubica en el octavo lugar de la tabla de la zona B, por lo que si gana se consolidará se meterá entre los primeros equipos del torneo.

Los goles de River a San Martín de San Juan

Embed RIVER SE PUSO EN VENTAJA Media vuelta de Santiago Lencina y zurdazo para el 1-0 ante San Martín de San Juan



— TNT Sports Argentina (@TNTSportsAR) August 31, 2025

Embed ¡QUÉ GOLAZO HICISTE, SALAS!



El delantero de River dejó en el camino a un defensor y sacó un remate cruzado para el 2-0 ante San Martín SJ



— TNT Sports Argentina (@TNTSportsAR) August 31, 2025

River vs. San Martín de San Juan, por el torneo Clausura 2025: formaciones