River y Unión empatan en Mendoza por un lugar en los cuartos de final El Millonario pone lo mejor que tiene frente al Tatengue en tierras mendocinas, donde siempre es titular. Quien clasifique a la próxima ronda, jugará con Racing. Dirige el árbitro Carlos Gariano.







Maxi Salas volvió a la titularidad en Mendoza. El Millonario quiere dar pelea en los tres frentes: Clausura, Libertadores y Copa Argentina.

River y Unión igualan en el Estadio Malvinas Argentina, en Mendoza por los octavos de final de la Copa Argentina. El Millonario pelea en todos los frentes y puso lo mejor que tiene para lograr el pasaje a la próxima ronda. Quien logre la victoria, enfrentará a Racing, que espera rival en cuartos. Dirige el árbitro Carlos Gariano.

El entrenador de Marcelo Gallardo sorprendió con el 11 titular al poner a la mejor delantera disponible Driussi-Salas y en la zaga central, al juvenil Lautaro Rivero, de gran rendimiento en los últimos dos partidos. Así, el Millonario salió en Mendoza a superar a un rival difícil como el Tatengue de Leonardo Madelón.

La situación más clara la tuvo Giuliano Galoppo, con una volea peligrosa en el área que fue controlada por el arquero Matías Tagliamonte. Por su parte, el equipo santafesino no se metió atrás y le jugó de igual a igual al Millonario.

galoppo giuliano River vs. Unión, por los octavos de final de la Copa Argentina River Plate: Franco Armani; Gonzalo Montiel, Lucas Martínez Quarta, Lautaro Rivero, Marcos Acuña; Giuliano Galoppo, Enzo Pérez, Kevin Castaño, Nacho Fernández; Sebastián Driussi y Maximiliano Salas. DT: Marcelo Gallardo.