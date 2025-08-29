29 de agosto de 2025 Inicio
Alivio para Gallardo: las 4 buenas noticias que tendrá River para el partido ante Palmeiras

El Millonario recupera nombres importantes para enfrentar al conjunto brasileño. Quiénes son.

Por
Cuatro incorporaciones que se pueden llegar a presentar como refuerzos.

Cuatro incorporaciones que se pueden llegar a presentar como refuerzos.

La semana pasada lo tuvo a River ganando su serie frente a Libertad por penales y logrando así el pase a los cuartos de final de la Copa Libertadores. Con Palmeiras en el horizonte, el club suma motivos para ilusionarse con jugadores que se recuperan y refuerzos que podrán estar disponibles en esta nueva etapa.

El recambio parece inminente y marcará el cierre de ciclo para varios protagonistas.
El pase a cuartos llegó en medio de una noche cargada de tensión, con la hinchada viviendo el partido como un verdadero desahogo. Pese a un rendimiento flojo desde lo futbolístico, la clasificación significó romper con la racha negativa en definiciones por penales y volvió a encender la ilusión de seguir avanzando en el certamen continental.

maxi salas union

Desde el cuerpo técnico valoran la entrega del equipo, que incluso con un hombre de más tras la expulsión de Galoppo, buscó la victoria hasta el final. El análisis de los especialistas también puso en relieve que Libertad no fue un rival fácil, complicando el juego del club de Nuñez desde su solidez táctica y disciplina.

Para el cruce ante Palmeiras, el panorama parece ser más alentador. Marcelo Gallardo podrá contar con Juan Carlos Portillo y Maximiliano Salas, recuperados de sus problemas físicos y quienes ya jugaron contra Lanús, además de sumar a la lista de la Libertadores a dos juveniles muy bien considerados por el cuerpo técnico, quienes sumaron minutos en otras competencias y se incorporarán a este torneo internacional: Lautaro Rivero y Juan Cruz Meza. Cuatro incorporaciones que se pueden llegar a presentar como refuerzos para esta etapa de la competencia.

Lautaro Rivero River

Cuándo juegan River y Palmeiras por la Copa Libertadores 2025

Conmebol confirmó los días y horarios de los cuartos de final. El primer duelo entre River y Palmeiras se disputará el miércoles 17 de septiembre a las 21:30 en el estadio Monumental, mientras que la revancha tendrá lugar el miércoles 24 de septiembre, también a las 21:30, en el Allianz Parque de San Pablo.

El Millonario llega a esta instancia luego de dejar en el camino a Libertad, mientras que Palmeiras arriba con credenciales de candidato luego de ganar con tranquilidad en Perú frente a Universitario y sellar la clasificación con un empate en condición de local.

driussi river libertad

La serie comenzará en Buenos Aires y se cerrará en Brasil debido a que el equipo paulista tuvo un desempeño impecable en la fase de grupos, con seis victorias en igual cantidad de partidos. Ese rendimiento le otorgó la ventaja deportiva de definir siempre como local en las rondas eliminatorias, un detalle que obliga a River a buscar un resultado favorable en casa para llegar con vida al desquite en San Pablo.

