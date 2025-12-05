5 de diciembre de 2025 Inicio
C5N en París: suspendieron los festejos de Año Nuevo por una "altísima amenaza terrorista"

El anuncio fue realizado por el ministro de Interior, Laurent Núñez, y alcanza también a diversos eventos masivos. La ciudad permanece blindada y fue reforzada con decenas de militares centinelas.

La ciudad de París fue reforzada por militares centinelas. 

Francia reforzó en las últimas horas la seguridad en la ciudad de París y canceló los festejos de Navidad y Año Nuevo por una "altísima amenaza terrorista". Así lo informó el ministro de Interior, Laurent Nuñez, quien envió un memo a todos los altos cargos de las fuerzas.

La Prefectura de Policía de París le solicitó a la alcaldía la cancelación del evento musical para minimizar los riesgos.
C5N se encuentra en la ciudad europea, que permanece blindada y fue reforzada con decenas de militares centinelas. "Estamos en el distrito 7 de París, detrás está la Torre Eiffel. Aquí atrás mío tenía militares centinelas que forman parte de este dispositivo que lentamente comienza a prepararse. Fuerzas del orden, no solo de la policía, que van a estar en lugares donde hay mayor cantidad y concentración de personas", señaló Jorge Morón, corresponsal en el país europeo.

El motivo principal esgrimido para la cancelación fue el riesgo de “movimientos de multitudes generados por la asistencia excepcionalmente alta”. También mencionaron los “movimientos imprevisibles” en los Campos Elíseos.

De todas maneras, la preocupación por el atentado excede a París. El ministro Nuñez advirtió que el riesgo de un ataque terrorista sucede en todo el país y por eso le pidió a las fuerzas de seguridad que refuercen sus medidas de prevención en todas las regiones de Francia.

“Dado el altísimo nivel de amenaza terrorista, les solicito mantener la máxima vigilancia y reforzar las medidas de seguridad en todo el país”, dice el texto del funcionario del gobierno de Emmanuel Macron. En el memo, Núñez pide la “plena movilización de los servicios de inteligencia para la detección, prevención y, si es necesario, la represión de las amenazas terroristas”.

