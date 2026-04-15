River recibe a Carabobo por la Copa Sudamericana: quién lo transmite por TV y cómo verlo online Chacho Coudet busca consolidar su idea futbolística y sumar tres puntos vitales antes de afrontar el Superclásico del próximo domingo. Por + Seguir en







River debuta como local en la Copa Sudamericana 2026. River Plate (redes oficiales)

River Plate recibe a Carabobo de Venezuela este miércoles a las 21:30 en un Estadio Monumental que estará repleto. El encuentro corresponde a la segunda fecha del Grupo H, donde el "Millonario" busca su primer triunfo tras empatar en el debut. El partido se podrá ver en vivo por la señal de ESPN para todos los abonados al servicio de cable. Para quienes prefieran el streaming, se podrá seguir a través de la plataforma Disney+. Tras el debut con empate en la altura de Bolivia, el River Plate de Eduardo "Chacho" Coudet hace su presentación oficial ante su gente en esta edición de la Copa Sudamericana 2026. El Millonario recibirá este miércoles a Carabobo de Venezuela con la premisa de empezar a marcar el terreno en el Grupo H.

El encuentro, correspondiente a la segunda jornada de la fase de grupos, comenzará puntualmente a las 21:30 (hora argentina). Para el conjunto de Núñez, este partido es vital para acomodarse en la tabla de posiciones.

River coudet Prensa River El equipo de Coudet se enfrentará al actual líder del grupo y buscará sacar provecho de su situación como local para sumar más puntos y posicionarse con ventaja en la tabla. El Millonario llega a este compromiso con el envión de haber recuperado a varios futbolistas que arrastraban molestias físicas, permitiéndole a Coudet poner en cancha un once muy similar al ideal.

Cómo ver River vs. Carabobo en vivo por TV y online Para los hinchas que no asistan al Monumental, el encuentro será transmitido para todo el país a través de la señal de ESPN. También se podrá disfrutar de la previa del encuentro.