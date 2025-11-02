River: los 3 equipos del exterior que están interesados en Miguel Borja El contrato del delantero se termina en diciembre y, hasta ahora, no hay señales que apunten a una renovación. Tres clubes podrían volver a la carga si queda con el pase en su poder. Por







El futuro de Borja estaría lejos de River. X (@RiverPlate)

El contrato de Miguel Borja con River termina en diciembre y todo indica que se iría del club.

Cruz Azul, Tigres y el América de México mostraron interés en el delantero.

Tigres lo buscó en el último mercado de pases, pero finalmente se negó a pagar la cláusula de rescisión.

América y Cruz Azul ya lo habían sondeado durante su etapa en Palmeiras. Varios jugadores se irán de River a fin de año, y uno de ellos sería Miguel Borja. El contrato del delantero colombiano de 32 años se termina en diciembre y, hasta ahora, no hay señales de que vaya a renovar con el Millonario. En ese contexto, tres equipos del exterior están interesados en sumarlo a sus planteles.

Aunque no está completamente marginado del plantel, Borja perdió terreno en la consideración de Marcelo Gallardo, quien no estaría interesado en retenerlo. Ya se había hablado de una posible salida a mitad de año, después del Mundial de Clubes, pero finalmente no se concretó.

El futuro del colombiano está envuelto en dudas. Perdió la titularidad y, aunque sigue sumando minutos, el vínculo con el hincha no es el mejor. No ayudó que errara el primer penal de la tanda ante Independiente Rivadavia, por Copa Argentina, que finalmente concluyó con la eliminación de River.

miguel borja san martin @RiverPlate Cuáles son los equipos que están interesados en Miguel Borja Según informó el periodista Sebastián Srur en Radio Continental, tres equipos del exterior están interesados en quedarse con Miguel Borja: Tigres, Cruz Azul y América de México, todos de la Liga MX. De hecho, ya habrían realizado los primeros contactos para conocer sus condiciones.

La idea de los tres clubes es incorporarlo como agente libre después de que se termine el contrato con River y el colombiano tenga el pase en su poder. Tigres ya intentó llevárselo en el último mercado de pases, pero las negociaciones fracasaron porque el club mexicano se negó a pagar su cláusula de salida.

Por su parte, Cruz Azul y el América lo sondearon durante su etapa en Palmeiras, donde jugó entre 2017 y 2019, pero el interés tampoco prosperó. Esta vez, la ventaja es que Borja sería dueño de su pase y no habría cláusula de rescisión. Hasta el momento, no hubo ofertas formales de ningún club.