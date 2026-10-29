Enzo Fernández aseguró que regresará a River antes de terminar su carrera: "Totalmente decidido"

En la entrevista también se refirió a la caída ante España en la definición mundialista, descartó un supuesto boicot y recordó con dolor la despedida de Lionel Messi. Además, explicó el desgaste del plantel y advirtió que la Selección habría ganado por penales con Emiliano Martínez.

El mediocampista argentino Enzo Fernández, del Manchester City, ratificó que desea regresar a River antes de retirarse , al mismo que tiempo que analizó la derrota de la Selección argentina ante España en la final mundialista, las versiones de boicot, la despedida de Lionel Messi y la confianza en Emiliano Martínez para los penales.

"Quiero volver a River, lo dije un montón de veces y, cada vez que tengo la oportunidad, es algo que deseo mucho", afirmó el futbolista. Reconoció que sus palabras "quedan en el archivo" y aseguró que asumió ese compromiso "totalmente decidido", aunque aclaró que todavía falta mucho para concretarlo.

El mediocampista vinculó su deseo con la posibilidad de ganar títulos y vivir más años en el club, al que dejó para continuar su carrera en Europa: "Si lo digo es porque lo siento, necesito volver para ganar cosas, disfrutar más del mundo River, con más años de los que estuve".

Sobre la final del Mundial 2026, en la que Argentina cayó ante España, Fernández rechazó las versiones que circularon en redes sociales sobre un supuesto boicot del equipo. "Me llamaban mi mamá y mi papá para ver qué había pasado. No pasó nada, todo mentira e inventado", dijo y pidió reconocer el mérito del rival.

El mediocampista atribuyó parte de la derrota al desgaste acumulado y sostuvo que Argentina habría ganado desde los doce pasos: "Si llegábamos a los penales, ganábamos", dijo sobre la confianza en Emiliano "Dibu" Martínez, a quien describió como "un animal" pese a que no tenía movilidad en un dedo.

Enzo Fernández volvió a elogiar a Lionel Messi y aseguró que Argentina habría ganado la final si iba a los penales.

La emoción también apareció al recordar la despedida de Lionel Messi de la Selección argentina en el estadio Monumental, una escena cuya reacción se había viralizado. "Recordaba momentos de cuando prendía la tele para verlo a él. Fue chocante ver que ya no va a estar con nosotros, es un dolor inmenso", expresó.

Enzo Fernández y la promesa que le hizo a su hijo Benjamín

Enzo Fernández publicó un mensaje por el tercer cumpleaños de Benjamín, el hijo que tiene con Valentina Cervantes, donde compartió imágenes familiares y destacó la alegría que el niño le da, en una dedicatoria que también incluyó una promesa de acompañarlo siempre.

"Papá siempre va a estar ahí para vos, para cuidarte y acompañarte en todo", escribió el futbolista en el saludo que difundió en Instagram. El mensaje llegó dos años después de la separación que la pareja anunció en 2024 y tras la posterior reconciliación, un dato que también despertó interés entre sus seguidores.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida de Enzo Fernández (@enzojfernandez)

Valentina Cervantes también compartió fotografías y videos del festejo y dedicó unas palabras a Benjamín, a quien definió como "único" y "especial", mientras las publicaciones volvieron a mostrar el vínculo familiar tras la crisis de 2024 y la reconciliación posterior, en un contexto que despertó interés entre los seguidores de ambos.