La categórica respuesta de Juan Román Riquelme sobre la llegada de Thiago Almada a River: ¿traición?

El presidente del Xeneize recordó la buena relación que tuvo con el mediocampista, que llegó al Millonario en el último mercado de pases.

En la previa del Superclásico, Juan Román Riquelme analizó el partido que se jugará en La Bombonera frente a River y también se refirió a la presencia de Thiago Almada con la camiseta del Millonario , jugador que tiene una gran relación con el actual presidente del Xeneize.

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El choque correspondiente por la 15° del Torneo Clausura será el próximo domingo 1 de noviembre desde las 15 en La Bombonera, y sin dudas es uno de los partidos más importante del fútbol argentino que hará paralizar al mundo entero.

El conjunto dirigido por Leonardo Ponzio tuvo un gran movimiento en el mercado de pases este semestre y trajo a tres campeones del mundo con la Selección Argentina en Qatar 2022: Nicolás Otamendi, Ángel Correa y ex - Atlético de Madrid, que terminó siendo la compra más cara de la historia del Millonario.

En más de una oportunidad, el apellido del exmediocampista de Vélez fue mencionado en el mundo Boca y se rumoreó que hubo conversaciones con Riquelme para llegar al conjunto de La Ribera ya que ambos tienen una buena relación, e incluso el campeón del mundo llegó a hacer declaraciones públicas sobre sus preferencias por el Xeneize.

Sin embargo, el destino dio un giro enorme y el futbolista de 26 años llegó este semestre a Núñez y es una pieza fundamental para ahora, Ponzio. En ese contexto, y a días de disputar su primer Superclásico el exjugador de la Selección argentina se refirió a esa transferencia a su eterno rival.

En ese contexto, Riquelme aclaró que la dirigencia “nunca” intentó convencer al futbolista para que se sumara al equipo y dejó una categórica respuesta sobre ese refuerzo en conjunto riverplatense. “Nosotros nunca le dijimos que venga a nuestro club, por eso no me duele que juegue en River”, expresó en diálogo con AZZ.

Y al mismo tiempo reconoció: “Lo conozco de chiquito, venía a comer a casa, tengo fotos con él de chiquito. Manda amigos a la cancha. Le deseo que esté bien y que disfrute. Lo quiero mucho”.

“Nosotros nunca le dijimos a Thiago Almada que venga a nuestro club. Lo conozco de chiquito, venía a comer a casa, tengo fotos con él de chiquito. Lo quiero mucho”#RiquelmeEnAzz#NoPodemosPerder https://t.co/pExKaNQ9Yt — AZZ (@azzenstream) October 27, 2026

Juan Román Riquelme se refirió a la ampliación de la Bombonera

El deseo de ampliar la capacidad de La Bombonera siempre está dando vueltas y después que los socios de Boca pudieran ver el nuevo proyecto que cambiará por completo el aspecto del estadio, Juan Román Riquelme se refirió a esa ilusión.

“La Bombonera, el otro día salió algo. Estamos cada día trabajando, tenemos mucha ilusión, nuestro estadio está cada vez mejor y claro que si tenemos la posibilidad de hacer una bandeja más para que vayan más hinchas a nuestro estadio, lo vamos a hacer. Al hincha no le vamos a mentir nunca”, respondió de manera categórica en diálogo con el mismo medio.

Si bien explicó que “hay reglas; no se puede hacer un estadio a 100 metros del que está” y señaló que “en las elecciones pasadas, la oposición presentó que iban a hacer uno a media cuadra”, al mismo tiempo aclaró: “Nosotros vamos a seguir adelante y, si podemos lograr agrandar nuestra casa, lo vamos a hacer con mucha felicidad, que es lo que queremos”.