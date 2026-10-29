Sorprendió: ganó todo con River y aseguró que Boca ganará la Copa Sudamericana

Teófilo Gutiérrez, delantero de Junior de Barranquilla y ex figura de River, eligió a Boca como favorito para quedarse con la final de la Copa Sudamericana frente a Atlético Mineiro. El pronóstico llama la atención por el pasado del colombiano, que mantuvo una relación de rivalidad con el conjunto xeneize y un fuerte vínculo con el Millonario, club con el que levantó ese mismo trofeo en 2014.
El delantero, de 41 años, respondió sin dudar cuando le consultaron por sus expectativas para el duelo que se jugará en Barranquilla. "Veo a Boca campeón, sin dudas. Lo veo coronarse campeón porque en Barranquilla hay muchos hinchas de Boca. No hay que dudarlo", afirmó en una entrevista con la influencer Andrea Duque Londoño.
Su argumento se apoya en la cantidad de fanáticos del club argentino que viven en la ciudad colombiana, sede de la definición. "Mi hermano es hincha de Boca, algunos amigos son hinchas de Boca. Barranquilla tiene una caravana de hinchas de Boca muy grande", explicó el ex jugador de Cruz Azul.
Además, Junior actúa como local en el estadio donde se disputará el partido, lo que suma un condimento particular a la situación. Gutiérrez consideró que la presencia de hinchas xeneizes podría equilibrar e incluso inclinar el ambiente a favor del equipo argentino, y completó su análisis con una valoración futbolística. "Boca pasa por un muy buen momento, son un gran equipo", sostuvo, en una declaración que contrasta con su historial de roces con la institución.
Cuándo juega Boca contra Atlético Mineiro por la Copa Sudamericana
La final se disputará el sábado 21 de noviembre en el estadio Metropolitano Roberto Meléndez de Barranquilla, Colombia. La Conmebol todavía debe confirmar el horario y el árbitro del encuentro.
Boca llegó a la definición luego de eliminar a Vasco Da Gama por un global de 3 a 2. Perdió 1 a 0 en la ida, en la Bombonera, y ganó 3 a 1 en la revancha, en el Maracaná. Atlético Mineiro, por su parte, dejó afuera a Montevideo City Torque también por 3 a 2, con un triunfo 3 a 0 en la ida y una caída 2 a 0 en Uruguay.
El estadio Metropolitano de Barranquilla será sede de la final de la Copa Sudamericana entre Boca y Atlético Mineiro.
Web
El conjunto xeneize volverá a jugar una final continental después de tres años, desde la Libertadores 2023 que perdió frente a Fluminense. El equipo brasileño, dirigido por Eduardo Domínguez, no podrá contar con Alan Franco, expulsado en el último juego, y llega con dos finales continentales seguidas perdidas.