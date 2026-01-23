La racha adversa que deberá revertir el River de Gallardo en 2026

23 de enero de 2026 Inicio
La racha adversa que deberá revertir el River de Marcelo Gallardo en 2026

El club debutará en el Torneo Apertura con el objetivo de mejorar la imagen que dejó el año pasado. Para eso deberá afinar su puntería, uno de sus mayores déficits en el 2025.

  • El rendimiento ofensivo de River fue el más bajo de la última década y es el principal desafío para Marcelo Gallardo en 2026.
  • El equipo no sumó nuevos delanteros y deberá buscar soluciones internas para mejorar la eficacia frente al arco.
  • Refuerzos en la mitad de la cancha buscan potenciar la creación de juego, pero la falta de gol persiste como un problema.
  • El debut en el Apertura 2026 se acerca con la obligación de revertir el pobre cierre de temporada anterior.

River encara el 2026 con un desafío al que no suele estar acostumbrado a hacerle frente. Deberá revertir su falta de peso ofensivo. El equipo cerró la temporada anterior con su promedio goleador más bajo en diez años, una deuda que Marcelo Gallardo deberá resolver sin haber incorporado aún un delantero tradicional para reforzar el ataque.

Marcelo Gallardo espera recuperar a un jugador clave para River.
Puede resultar fundamental en el River de Gallardo pero tiene mucho tiempo de recuperación

Los dos amistosos de pretemporada no hicieron más que poner en evidencia una de las principales carencias del plantel: la generación de oportunidades claras y la definición. Con un promedio de apenas 1,59 goles por partido en 2025, el equipo deja dudas sobre cómo podrá mejorar en ese aspecto crucial con lo que tiene disponible hoy.

Aunque el mercado de pases trajo refuerzos para el mediocampo, con Fausto Vera y Aníbal Moreno apuntados a la circulación y creación, y un lateral como Matías Viña para suplir la ausencia de Marcos Acuña en el debut, la ausencia de fichajes netamente ofensivos preocupa en Núñez.

Gallardo encara el inicio de la temporada con la responsabilidad de optimizar el rendimiento de sus actuales delanteros y replantear las formas de gol para evitar repetir una campaña que se desmoronó en el tramo decisivo.

Gol Paulo Díaz a Barracas Central

Cuándo debuta River en el Torneo Apertura 2026

El calendario oficial marca que River comenzará su participación en el Torneo Apertura 2026 el sábado 24 de enero por la tarde, cuando visite a Barracas Central en el estadio Claudio Tapia. Ese será el primer paso del equipo en un torneo que exigirá respuestas inmediatas en materia ofensiva después de un cierre de temporada anterior complicado.

Vélez vs River

River compartirá grupo junto al último campeón de la temporada como fue Rosario Central y otros 12 equipos, como Banfield, Huracán, Aldosivi, Argentinos, Atlético Tucumán, Belgrano, Estudiantes Río Cuarto, Gimnasia (LP), Independiente Rivadavia, Racing, Sarmiento y Tigre

