Estos son los equipos más millonarios del mundo en el inicio de 2026 Una conocida consultora armó un ranking con los principales clubes de fútbol, teniendo en cuenta sus ingresos en la temporada 2024-2025. La tendencia es clara: todos son europeos.







Los principales clubes generan ingresos por cifras millonarias.

La consultora Deloitte publicó el informe Football Money League, un ranking de los equipos más millonarios del mundo.

Para eso tuvo en cuenta los ingresos generados por cada equipo durante la temporada 2024-2025.

El primer puesto, por tercer año consecutivo, es para el Real Madrid con 1.161 millones de euros.

El podio lo completan el Barcelona (974,8 millones) y el Bayern Múnich (860,6 millones). Los clubes más importantes del mundo no solo muestran su dominio a nivel futbolístico: también son los que generan más ingresos a nivel mundial. A los ingresos por venta de entradas y jugadores se suman las ganancias por publicidad y merchandising, generando sumas millonarias.

Coincidiendo con el inicio de 2026, la consultora Deloitte publicó su informe Football Money League con los 10 equipos más millonarios del mundo. Para eso, tuvo en cuenta las ganancias que recibió cada club durante la temporada 2024-2025. Una tendencia es clara: todas son instituciones europeas.

El primer lugar es para el Real Madrid, que obtuvo ingresos por 1.161 millones de euros y se consolidó como el club más millonario por tercer año consecutivo. De ese total, 594 millones fueron por acuerdos comerciales, un aumento del 23% respecto a la temporada anterior; otros 233 millones fueron por los partidos jugados.

Real Madrid Redes sociales En el segundo lugar del podio aparece su clásico rival, el Barcelona, con ingresos totales por 974,8 millones de euros. El club catalán es uno de los que más creció en los últimos tiempos: el año pasado estaba sexto en la lista, y no entraba en el top 3 desde la temporada 2019-2020.

Tercero figura el único equipo alemán del ranking, el Bayern Múnich, con 860,6 millones de euros. Justo detrás se encuentra el PSG, que cayó una posición respecto al último ranking, con 837 millones de euros. Los otros seis puestos del top 10 corresponden a clubes de la Premier League.

Los equipos más millonarios del mundo Real Madrid: 1.161 millones de euros. Barcelona: 974,8 millones de euros. Bayern Múnich: 860,6 millones de euros. PSG: 837 millones de euros. Liverpool: 836,1 millones de euros. Manchester City: 829,3 millones de euros. Arsenal: 821,7 millones de euros. Manchester United: 793,1 millones de euros. Tottenham: 672,6 millones de euros. Chelsea: 584,1 millones de euros.