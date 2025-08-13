Boca está en medio de una restructuración en el club tras la disolución del Consejo de Fútbol y la idea es conformar una Secretaría Técnica. A raíz de ello, comenzaron a circular la danza de nombres que podrían llegar a ser el mánager del club.

Según trascendió, en las últimas horas, el presidente del Xeneize, Juan Román Riquelme y tuvo un acercamiento personal con el exentrenador de la Selección argentina, José Néstor Pekerman, de amplia trayectoria en las selecciones juveniles.

Si bien en reiteradas ocasiones el exmediocampista tentó al seleccionador llegar al conjunto de La Ribera para formar parte del club, ahora parece haber una respuesta positiva para asumir un cargo por encima de la dirección técnica del club. Desde el lado del técnico de 75 años, aseguran que “está con muchas ganas de afrontar este desafío”.

En la conversación, el entrerriano le puso una serie de condiciones al mandamás de La Boca: tener el manejo de inferiores (reestructuración), elección del técnico, acompañar su trabajo con equipo de scouting o satélites (gente de confianza suya que lo ayudó a ver/descubrir futbolistas en Colombia y Venezuela).

Sin embargo, Pekerman no es el único que forma parte de la lista de Riquelme y Marcelo Delgado, sino que también suenan Carlos Fernando Navarro Montoya, Alberto Márcico y hasta Fernando Redondo.

Cristian Traverso rechazó un posible llamado para ser manager: “Es para problemas”

El exfutbolista Cristian Traverso, quien integró el plantel de Boca que se consagró campeón de la Copa Intercontinental 2000, rechazó un hipotético interés del Xeneize para incorporarse como manager del club ya que "es para problemas".

Traverso escribió una columna para TyC Sports y advirtió que no aceptaría un posible llamado de Boca para ser el mánager de la institución, luego de que se desarmara el Consejo de Fútbol: "Si es verdad que Román está pensando en mí, yo le diría que se ahorre la llamada. Ni siquiera me reuniría porque es para problemas. Y yo no quiero que Boca tenga quilombos, entre otras cosas por mi personalidad".

"No es un problema con él, eh, y yo no le saco el culo a la jeringa, pero imagínense que si yo llego, tenés que limpiar a cuatro o cinco. A ver, yo no estoy peleado con Román, de ninguna manera, pero a veces evito llamarlo porque está en un cargo en el club y yo estoy en la tele. No quiero que me pase información. Que yo le diga las cosas que pienso no significa que esté peleado. Y que esté todo bien no significa que yo no pueda criticarlo", agregó sobre su postura.