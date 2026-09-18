Un triatleta bonaerense cruzó la meta en Azerbaiyán con el reclamo por Malvinas

La consigna "Las Malvinas son argentinas" volvió a trascender mundialmente a través del deporte. Esta vez la bandera que desplegaron los jugadores de la Selección argentina tras ganar la final ante Inglaterra en el Mundial 2026, cruzó la meta del Ironman 70.3 en Bakú, la capital de Azerbaiyán.
El protagonista fue el atleta oriundo de Longchamps Emmanuel "Emma" Iodice, que sorprendió al atravesar la línea de llegada con una tela blanca pintada a mando con el reclamo de soberanía e identidad de la Argentina sobre las islas.
Iódice, de 41 años, es una deportista con una importante trayectoria, que ganó la competencia de triatlón de larga distancia más exigentes del mundo, en San Juan, Punta del Este y Cartagena, enfrentó los 1,9 km de natación en el mar Caspio, 90 km de ciclismo y 21,1 km de carrera a pie en Bakú.
La historia deportiva del bonaerense también incluye la recuperación de un accidente de tránsito a fines de 2022, que le provocó una fractura de pierna y del que volvió compitiendo "mejor que antes", según sus palabras. El gesto con la bandera circuló con fuerza en redes sociales.
La bandera que se hizo famosa en el Mundial 2026
La famosa bandera con la leyenda "Las Malvinas son argentinas" que la Selección argentina mostró en el campo de juego tras ganar el partido ante Inglaterra y pasar a la final del Mundial 2026. El símbolo de la soberanía y la identidad fue creada de forma improvisada por un grupo de hinchas argentinos en un hotel de Atlanta con una sábana y un aerosol negro. Durante el encuentro, al ver que la policía vigilaba las tribunas, la lanzaron al césped para hacerla visible, y Giovani Lo Celso, Lisandro Martínez y Cristian "Cuti" Romero la tomaron, la levantaron ante las cámaras y la mostraron en medio de los festejos y se hizo viral en redes.