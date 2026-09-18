Un triatleta bonaerense cruzó la meta en Azerbaiyán con el reclamo por Malvinas Emmanuel Iodice se inspiró en la histórica imagen de la Selección argentina tras ganar a Inglaterra y cruzó la meta en Azerbaiyán con el mismo cartel pintado a mano por la soberanía de las Islas Malvinas. Por Agregar C5N en









El gesto de Iodice es parte del fenómeno cultural que inició la Selección argentina durante el Mundial 2026. Redes sociales

La consigna "Las Malvinas son argentinas" volvió a trascender mundialmente a través del deporte. Esta vez la bandera que desplegaron los jugadores de la Selección argentina tras ganar la final ante Inglaterra en el Mundial 2026, cruzó la meta del Ironman 70.3 en Bakú, la capital de Azerbaiyán.

El protagonista fue el atleta oriundo de Longchamps Emmanuel "Emma" Iodice, que sorprendió al atravesar la línea de llegada con una tela blanca pintada a mando con el reclamo de soberanía e identidad de la Argentina sobre las islas.

Iódice, de 41 años, es una deportista con una importante trayectoria, que ganó la competencia de triatlón de larga distancia más exigentes del mundo, en San Juan, Punta del Este y Cartagena, enfrentó los 1,9 km de natación en el mar Caspio, 90 km de ciclismo y 21,1 km de carrera a pie en Bakú.

La historia deportiva del bonaerense también incluye la recuperación de un accidente de tránsito a fines de 2022, que le provocó una fractura de pierna y del que volvió compitiendo "mejor que antes", según sus palabras. El gesto con la bandera circuló con fuerza en redes sociales.