17 de septiembre de 2026 Inicio
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El saludo de Lionel Messi a los atletas argentinos que compiten en los Juegos Suramericanos Santa Fe 2026

El capitán de la Selección, que tendrá si partido de despedida el 6 de octubre en el Monumental, felicitó a los participantes argentinos, celebró a los que ya subieron al podio y alentó a quienes todavía deben presentarse en sus disciplinas.

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Lionel Messi saludó a los atletas de los Juegos Sudamericanos Santa Fe 2026. Imagen optimizada con IA. 

Lionel Messi saludó a los atletas de los Juegos Sudamericanos Santa Fe 2026. Imagen optimizada con IA. 

Instagram: /suramericanos2026 (captura de video)

Lionel Messi tuvo un gesto con los deportistas argentinos que participan de los Juegos Suramericanos Santa Fe 2026 y les envió un mensaje de aliento durante la competencia. El video fue difundido este jueves por las cuentas oficiales del certamen, que agradecieron la participación del rosarino con un "¡Gracias, capitán!".

David Beckham y Lionel Messi, tras la consagración del Inter Miami en la Campeones Cup. 
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"Hola a todos, quería mandarle un saludo grande a todos los participantes de los Juegos Sudamericanos. Sé que muchos ya compitieron, felicitarlo a todos los que lo hicieron, los que ganaron medallas", expresó Messi al comienzo del saludo dirigido a los representantes nacionales.

Luego, el futbolista rosarino se refirió a quienes todavía tienen competencias por delante y les transmitió sus mejores deseos para las próximas jornadas. "Desearle mucha suerte a todos los que todavía no lo hicieron y lo están por hacer ahora", señaló el delantero, que recientemente volvió a ser protagonista con el Inter Miami, tras obtener la Campeones Cup frente al Cruz Azul.

El ídolo de la Scaloneta ratificó sus aliento para la delegación argentina que participa de la competencia continental sobre el final del video. "Desearle todo lo mejor, mandarle un abrazo grande y que estén bien", expresó Messi. La publicación generó la reacción de seguidores del 10 y de distintas cuentas vinculadas al deporte y a los Juegos.

Las respuestas que recibió el mensaje de Messi

La cuenta oficial de la Organización Deportiva Suramericana (ODESUR) se sumó a las respuestas con un pedido que combinó el reconocimiento al futbolista con una referencia a uno de los símbolos de Santa Fe 2026. "Necesitamos foto de Capi con el Capi", escribieron, en alusión a la mascota oficial del certamen, inspirada en un capibara de los humedales del litoral argentino.

Capi, la mascota de los Juego Suramericanos Santa Fe 2026.

Capi, la mascota de los Juego Suramericanos Santa Fe 2026.

También apareció la cuenta oficial de los Juegos Olímpicos, que respondió al mensaje con una breve demostración de cariño hacia el capitán argentino: "Todo el mundo te ama". Por su parte, la cuenta de Atletas Argentinos se hizo presente con un comentario todavía más directo: "Te amamos", acompañado por un corazón azul.

Los XIII Juegos Suramericanos Santa Fe 2026 se desarrollan en Rosario, Santa Fe y Rafaela, con la participación de delegaciones de 15 países. La competencia comenzó el 12 de septiembre y se extenderá hasta el 26, con más de 4.000 deportistas en las distintas disciplinas.

Argentina, segunda en el medallero de los Juegos Suramericanos

La delegación argentina ocupa actualmente el segundo puesto del medallero general de los Juegos Suramericanos disputados en la provincia de Santa Fe, con 95 preseas: 31 de oro, 27 de plata y 37 de bronce. Brasil se mantiene en la primera posición con 104 medallas, mientras que Colombia completa el podio con 66.

Pascual Di Tella obtuvo el primer oro para Argentina, en esgrima.

Pascual Di Tella obtuvo el primer oro para Argentina, en esgrima.

Entre los resultados destacados para Argentina aparecen Pascual Di Tella, en esgrima; Macarena Ceballos y Cecilia Dieleke, en natación; Fernanda Russo, en tiro deportivo; y Malena Santillán, también en natación, quienes consiguieron medallas doradas en distintas pruebas. La delegación también sumó preseas en gimnasia artística, ciclismo, patinaje, remo y otras especialidades.

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