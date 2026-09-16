Su familia se endeudó por su carrera, hoy es campeón suramericano de esgrima y hace mandados para mantenerse

Augusto Servello ganó la medalla dorada en la modalidad de florete masculino individual y se hizo viral por contar que tiene tres trabajos. Además, puso en palabras sobre los sacrificios que hacen no solo los deportistas, sino también las familias para poder aportar en las carreras de sus hijos.

Augusto Servello se convirtió en noticia durante las últimas horas tras haberse consagrado con la medalla de oro en los Juegos Suramericanos de Santa Fe 2026 , en la modalidad de florete masculino individual.

Después de haber conocido al deporte cuando apenas tenía 8 años, a sus 26 se mostró más que feliz por los resultados obtenidos en las pedanas del Club Atlético Provincial de Rosario: "Estoy muy contento, la verdad que es algo increíble, pero bueno, nada... todavía procesándolo de a poquito".

"Yo considero que también la experiencia que tengo es importante... en los torneos chicos e intensos como son los Juegos Odesur o Panamericanos, ya tengo cierta experiencia y no perdí el foco . Sabía que tenía el nivel como para ganarlo", reflexionó sobre su actuación en diálogo con C5N .

Y sobre el minuto a minuto dentro de las instalaciones del Provincial, contó cómo vivió la posibilidad de ser campeón ante su colega Andrea Nigosanti : "A medida que se me fue abriendo más y más el canal hacia la final, empecé a ver ya la medalla... Porque al principio me conformaba con alguna medalla porque no sabía qué tan lejos podía llegar, no era lo mismo que hace cuatro años. Para estos Juegos me preparé acá en Argentina y no en Italia, por ejemplo. Pero cuando iba avanzando el cuadro dije: ' Ey, no puedo solo apuntar a un bronce o una plata, ¿por qué no podría ir por la de oro?'".

En deportes amateur como lo es la esgrima, la sobreexposición mediática y la calidez del público marcaron una jornada inolvidable, pero también extenuante. "Esa ovación, cuando lograron llenar el estadio, fue una sensación increíble, porque sentimos que es un apoyo muy fuerte y en los momentos críticos sirve un montón", reconoció.

Ganar una medalla en un torneo tan importante como lo son los Juegos Suramericanos suele venir aparejado de presiones, nervios y también de mucha ansiedad. Por eso, el apoyo de las familias es fundamental en el paso a paso de cada uno de estos deportistas. Augusto Servello terminó de competir, celebró su medalla y apenas se sacó la careta solo tuvo pensamientos para su abuela: "Pensé en ella, estaba muy emocionado porque hace tiempo que no hablaba con ella porque estaba con unos temas de salud así que espero poder hablar pronto. Yo sé que me pudo ver ganar a la distancia así que eso me hizo muy feliz".

Tres trabajos para financiar la carrera: la vida de Augusto Servello

Para cualquier atleta de alto rendimiento, el tiempo de recuperación es sagrado. Sin embargo, cuando los recursos económicos no alcanzan, la agenda se multiplica. Para mantenerse en competencia, para vivir tranquilo y responder a las demandas que exige su deporte, el deportista contó que combina tres actividades diarias:

"Mi principal trabajo, que es lo que de verdad me he especializado, es ser deportista como tal. Yo me lo tomo como un trabajo porque es algo muy importante. O sea, tenés las horas de entrenamiento y también tenés que hacer cosas por fuera... eso implica la misma responsabilidad que un trabajo", explicó el esgrimista.

El podio de Augusto Servello en Santa Fe 2026 junto a Andrea Nigosanti

"Después soy entrenador en el Club Italiano de Caballito, donde tengo muchos alumnos, y también hago mandados para una empresa en las horas libres que me quedan posteriores a los entrenamientos", describió.

Respecto a este último empleo informal, la comprensión de su entorno resulta clave: "Es flexible porque bueno, también a veces me toca ir a llevar unos documentos y es algo más accesible ya que es con un amigo que me ofreció si quería y que necesitaba ayuda, y eso siempre me viene bien... Más que nada él entiende mi situación, entonces yo también le puedo dar una mano que siempre necesita, y puedo dedicarle esas horitas".

Sacrificios y endeudamiento: de los préstamos de su mamá a poder ser campeón

Servello señaló a su mamá como una de las principales referentes no solo familiares, sino también como el sostén más importante de su carrera. Más allá de las rifas y sorteos, detrás de las carreras deportivas también están esos inversores silenciosos que hacen todo y más para que sus hijas y sus hijos puedan progresar en lo que más aman: las familias.

"Mi madre en los últimos Juegos Olímpicos se endeudó, pero por suerte ya pudo salir de la deuda. Me acuerdo de una Copa del Mundo en La Habana, Cuba, que yo estaba en ese entonces viviendo en Madrid y mi madre me pagaba todo... Para ese torneo no había salido ningún presupuesto de nada y me acuerdo que el dinero lo había conseguido mi madre... que había pedido un préstamo para que pudiera viajar", indicó.

Servello en los Juegos Panamericanos de Santiago 2023

Sobre ello, Augusto no se rasgó las vestiduras y reconoció lo que es casi obvio: "Si hablamos de porcentajes, la que mayor porcentaje tiene en mi carrera es mi madre. Yo digo que un 90% del patrocinio de mi carrera es mi madre, y eso es un montón".

El arte de "arreglarse" y el impacto de la reducción presupuestaria en Argentina

El panorama del deporte amateur en el país atraviesa años de recortes y limitaciones presupuestarias, lo que obliga a los atletas a adaptar sus estrategias y calendarios de competencia para tratar de cumplir con sus objetivos de la mejor manera.

En el afán de llegar a la cima, tuvo que tomar decisiones arriesgadas en lo económico y en lo material. De hecho, la urgencia de usar equipamiento más económico para estirar el presupuesto le provocó consecuencias físicas directas: "Tuve que recurrir a unas hojas más baratas y más duraderas para evitar cambiarlas porque no tenía el dinero... No estaba usando las ideales, pero usaba unas que costaban menos pero que duraban más".

"Esas hojas eran tan pesadas que bueno, me habían desarrollado una tendinitis en el antebrazo. Pero bueno, era la única opción que tenía y tampoco nos íbamos a poner exquisitos cuando la idea era sacar medallas" admitió.

En medio de una situación angustiante a nivel país, donde cada día se conocen noticias de cierres de empresas, comercios que bajan sus persianas, y jóvenes sin empleo, el deporte no escapa a esa situación. Con serias reducciones en inversión en presupuesto, los deportistas nacionales sufren la falta de inyección económica. Con suerte algún sponsor, con suerte alguna marca o alguien que confíe en los deportistas... pero el patrocinio en general no es la norma dentro del deporte argentino.

"Este año y el anterior se vio recortado bastante el presupuesto para el deporte en Argentina en general... Al estar en el país, yo lo que estuve intentando hacer es tratar de ahorrar lo máximo posible para luego empezar esta temporada, que ya es clasificatoria a los Juegos Olímpicos. Tratar de poder viajar lo máximo posible", profundizó Servello.

En ese sentido, contó que priorizó asistir a Grand Prix que otorgan puntos para el ranking olímpico teniendo en cuenta que no iba a poder hacer la Copa del Mundo. Y así se vive: haciendo cuentas, buscado vuelos y hospedajes baratos, con la filosofía de "salir adelante con lo que tenemos".

Al comparar la situación local con potencias regionales como Brasil, las diferencias se vuelven abismales: "En un país importante como, no sé, digamos Brasil, el tema de presupuesto para el deporte no solo nos triplica, si no que cuadruplica el presupuesto, se ve reflejado siempre en los medalleros. Hoy los brasileños son los únicos que pueden competirle a Estados Unidos".