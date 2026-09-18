Un exjugador de Racing reconoció su pasado como alcohólico: "Tomaba para emborracharme y dormir" El futbolista admitió que no había conocido la bebida hasta los 18 años, pero luego de todo lo que atravesó, hoy no toma más. "Mi terapeuta me salvó”, reconoció. Por Agregar C5N en









Cristaldo estuvo en Racing entre 2018 y 2021.

El ex jugador de Racing Jonatan Cristldo abrió su corazón y habló de de los momentos más duros de su vida, la función que cumplía el alcohol en su vida diaria y el rol clave de su terapeuta para evitar una tragedia. El deportista habló públicamente sobre cómo logró atravesar una etapa en la que su vida era prácticamente regida por las bebidas alcohólicas.

“No tomo más alcohol; a mí no me gustaba. Hasta mis 18 años no probé. Yo tomaba para emborrmacharme y dormirme, ese era mi escape”, reveló Cristaldo en diálogo con TyC Sports. En esa misma línea, el atacante aseguró que salía a bailar porque no se podía dormir estando en su casa.

Durante la charla, el futbolista también confesó haber tenido pensamientos suicidas y relató un episodio límite sobre la autopista Panamericana: “Mi terapeuta me salvó la vida, iba con mi camioneta por la Panamericana y sentía que lo único era apagarme. Ahí suena mi teléfono y era ella. Llorando la atendí y le dije lo que iba a hacer”.

Sobre aquel dramático momento, agregó que “no aguantaba más el dolor y el sufrimiento” y que sentía un dolor tan profundo que pensaba que la única solución era “apagarse”.

Jonatan Cristaldo contó sobre sus momentos más oscuros Al reflexionar sobre las causas que lo llevaron a ese estado de descontrol, el delantero repasó cuál era su verdadero motor desde la infancia: “Mi sueño no era ser jugador de fútbol. Fue darle a mi familia un lugar para vivir. Cuando conseguí eso, dije ‘ya está’; por eso también me descontrolé”.