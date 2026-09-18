18 de septiembre de 2026 Inicio
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Harry Kane reveló su charla íntima con Lionel Messi tras perder la semifinal: "No fue nuestro Mundial"

El capitán de la Selección inglesa recordó el cruce con Argentina y admitió que la derrota 2-1 fue "un momento difícil", aunque trató de "mostrar respeto por el otro equipo". "Tengo muchísimo respeto por Messi", afirmó.

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Messi y Kane se saludaron brevemente tras el final del partido.

Messi y Kane se saludaron brevemente tras el final del partido.

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Dos meses después del triunfo de la Selección argentina ante Inglaterra por las semifinales del Mundial 2026, un histórico y agónico 2-1 que terminó con la ilusión británica de levantar su segunda Copa del Mundo, Harry Kane habló a corazón abierto sobre lo que significó ese partido y reveló la charla íntima que tuvo ese día con Lionel Messi.

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"Obviamente, para mí fue duro aquel día. Un momento difícil al quedar eliminados de esa manera", admitió el capitán inglés en diálogo con Marca. "Aquel día, tras perder, intenté mantener la cabeza alta y mostrar respeto por el otro equipo. Creo que eso fue algo importante, y especialmente hacia Leo por lo increíble que ha sido durante tantos años en el fútbol", agregó.

En ese sentido, Kane remarcó que tiene "muchísimo respeto por Messi". "Lo vi crecer como futbolista. Creo que es simplemente un jugador increíble y también una persona increíble, por lo que me cuentan las personas que lo conocen. Lo he tratado solo un par de veces, pero me parece una persona muy humilde. Siempre ha puesto al equipo por delante de él, y creo que esa es una de las razones por las que Argentina tuvo el éxito que tuvo", analizó.

La victoria de Argentina 2-1 termin&oacute; con las ilusiones de Inglaterra en el Mundial 2026.

La victoria de Argentina 2-1 terminó con las ilusiones de Inglaterra en el Mundial 2026.

Una de las imágenes que dejó aquel día fue el breve abrazo entre ambos capitanes tras finalizar el partido, aunque hasta ahora no se había conocido el contenido de esa conversación. "Recuerdo que lo abracé y le deseé buena suerte para la final. No fue nuestro Mundial al final, pero de eso se trata una Copa del Mundo: los mejores jugadores enfrentándose en el escenario más grande y, por supuesto, siempre va a haber un perdedor", finalizó Kane.

La cruda confesión del entrenador de Inglaterra por la derrota ante Argentina: "No había forma de sobrevivir"

El entrenador de la Selección de Inglaterra, Thomas Tuchel, relató con crudeza cómo vivió el 2-1 ante Argentina por el Mundial 2026. "No íbamos a sobrevivir", aseguró. El director técnico de origen alemán admitió que la reacción de la Albiceleste tras el gol de Anthony Gordon superó todo lo esperado y dejó un recuerdo imborrable en su carrera: "Era como esperar la muerte".

Tuchel definió el planteo de Lionel Scaloni como una jugada desesperada pero brillante: "Argentina jugó al fútbol del 'que se joda todo'. Dijeron: 'No tenemos nada que perder'. Jugaron con cuatro delanteros, dos extremos y Messi. Terminaron en algunos momentos con un esquema 3-1-6".

Thomas Tuchel explic&oacute; por qu&eacute; colaps&oacute; Inglaterra ante los goles de la Selecci&oacute;n argentina.

Thomas Tuchel explicó por qué colapsó Inglaterra ante los goles de la Selección argentina.

El DT aseguró que todo cambió cuando el arquero Jordan Pickford le atajó un cabezazo clarísimo a Nico González antes de la pausa de hidratación. Ese fue el momento en que la debilidad de Inglaterra quedó expuesta: "Pensé: 'No vamos a sobrevivir'. Era esperar la muerte. No teníamos la pelota ni defendíamos bien, entramos en una mentalidad de solo resistir".

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