Escándalo en Neuquén: detuvieron al hijo de una candidata a senadora por intento de robo millonario El hijo de Marisa Torres San Juan está acusado de intentar robar más de $2,5 millones en mercadería. El caso generó un fuerte impacto político, ya que la aspirante pertenece al espacio de la destituida vicegobernadora Gloria Ruiz.







Personal de la División Robos y Hurtos detuvo este jueves al hijo de Marisa Torres San Juan, candidata al Senado provincial, en el marco de un intento de robo continuado en un supermercado de la ciudad de Plottier, en Neuquén.

La intervención se produjo este domingo alrededor de las 13 en el área de carga y descarga del supermercado donde, dentro de una camioneta Toyota Hilux, los efectivos encontraron más de 230 kilos de mercadería, incluyendo cortes de carne como tapa de asado, vacío, matambre y una variedad de quesos, con un valor total estimado en $2.532.725.

Según los investigadores, el hijo de la candidata aprovechaba momentos en que quedaba como único responsable del local para sustraer los productos sin ser detectado. Era asistido por un colaborador, encargado de retirar la basura, que ayudó a trasladar la mercadería fuera del supermercado y también quedó detenido.

Tras el arresto, las autoridades iniciaron un procedimiento judicial que incluye incautación de los productos, indagatorias a los involucrados y análisis del modus operandi del hurto para determinar responsabilidades legales.

El hijo de la candidata permanece detenido a la espera de la decisión judicial, mientras continúan las investigaciones para esclarecer completamente la situación y establecer las posibles sanciones. Su detención provocó un fuerte impacto político debido a la cercanía del involucrado con una candidata al Senado.

Marisa Torres San Juan El caso cobró relevancia en la provincia debido a que Marisa Torres San Juan pertenece al mismo espacio político que Gloria Ruiz, quien fue destituida como vicegobernadora de Neuquén en diciembre pasado en medio de una investigación por presuntas irregularidades en el manejo de fondos públicos. Ruiz había sido acusada de transferir casi 30 millones de pesos de la Legislatura neuquina a cuentas vinculadas a familiares, incluyendo a su hermano Pablo Ruiz, lo que derivó en investigaciones judiciales y su salida del cargo.