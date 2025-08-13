A Independiente no le salió una y perdió 1-0 en su visita a la U. de Chile por la ida de los octavos de final de la Copa Sudamericana El Rojo jugó un mal partido en el Estadio Nacional de Santiago y cayó por el gol de Lucas Assadi en el inicio del cruce de los octavos de final de la Copa Sudamericana. Todo se definirá el próximo miércoles en Avellaneda. Por







Walter Mazzanti intenta escapar de la marca de los jugadores chilenos. @Independiente

Independiente cayó por 1-0 frente a Universidad de Chile, en el Estadio Nacional de Santiago, por el encuentro de ida de los octavos de final de la Copa Sudamericana. El Rojo no encontró nunca el ritmo del partido y perdió bien ante el equipo chileno que se llevó el triunfo gracias al gol de Lucas Assadi. La revancha, será el próximo miércoles en Avellaneda.

A pesar de haber arrancado con todo en el país trasandino, el Rojo se fue desdibujando con el correr del encuentro y dejó una imagen pobre. Luciano Cabral comandó los embates del equipo visitante, que no inquietó demasiado el arco que defendió Gabriel Castellón.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/Sudamericana/status/1955818492994912352&partner=&hide_thread=false ¡Ganó @udechile! Venció a @Independiente por la mínima y viajará con ventaja a Avellaneda.#LaGranConquista pic.twitter.com/xZEBNr6Pbt — CONMEBOL Sudamericana (@Sudamericana) August 14, 2025 El equipo que dirige el argentino Gabriel Álvarez se despertó promediando el primer tiempo y encontró la diferencia a los 35'. El chileno Assadi recibió una pelota en la puerta del área grande y definió esquinado y de derecha desde la medialuna del área: una diferencia que la U justificó en los minutos siguientes.

En el inicio del segundo tiempo, Independiente intentó con pocas ideas empardar un encuentro que le fue siempre esquivo. Pero en su mejor momento, el uruguayo Matías Abaldo se fue expulsado por doble amarilla, a los 28' del complemento, y el partido terminó: el Rojo debió replegarse con un jugador menos y aguantó un 0-1 que deja la llave abierta.

u de chile El 10 de U. de Chile, Lucas Assadi, grita con alma y vida el único gol del partido. La revancha será el próximo miércoles, a las 21.30, en el Libertadores de América-Ricardo Bochini de Avellaneda. En esta instancia no cuentan los goles de visitante, así que el equipo de Julio Vaccari deberá ganar sí o sí por 1-0 para llegar a los penales o triunfar por más tantos para pasar de ronda. El ganador de este llave tendrá como rival en cuartos de final al vencedor del emparejamiento entre Universidad Católica de Ecuador y Alianza Lima de Perú.