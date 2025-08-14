IR A
Uno de los jugadores de la Selección argentina se separó en medio de un escándalo: "Se bloquearon"

Según indicaron, existió un detalle en las redes sociales que confirmó la ruptura la cual se originó luego de que él sea visto en un boliche hablando con una famosa conductora.

Lo que era una historia de amor con viajes, fotos juntos y planes de futuro terminó de la peor manera: Nicolás González, delantero de la Selección Argentina, y Paloma Silberberg ya no están juntos.

Este futbolista tuvo varias convocatorias a la Selección.
Jugó en la Selección argentina, se ocultó de los flashes en Arabia y ahora suena fuerte en Europa

Al parecer, existió un detalle que confirmó la ruptura: ella lo bloqueó en Instagram y eliminó todas las imágenes junto al futbolista, algo que, en tiempos digitales, habla más fuerte que cualquier comunicado.

Así lo explicó el periodista Fede Flowers: “Ellos no están separados, están separadísimos. No va más y está todo tan mal que se bloquearon. Ella borró todas las fotos de él”.

Nico González se habría separado de su novia Paloma Silberberg

Según comentó, no se trata solo una crisis, sino apuntan a un quiebre definitivo. La decisión se tomó después de que el futbolista fuera filmado en un boliche semanas atrás muy cerca de la modelo y conductora Sabrina Rojas.

Fue una conversación muy tonta... Charlamos un rato, pero en un boliche uno habla así y parece que me estoy chapando hasta a mis amigas si me filmás hablando”, respondió la ex de Luciano Castro cuando fue consultada.

Sumado a esto, el panorama para el delantero no estaría para nada calmo: Juventus no lo tendría en sus planes y un club de Arabia Saudita estaría interesado en ficharlo con una oferta millonaria, aunque en las últimas horas también surgió el interés del Atlético de Madrid.

Pensamientos intrusivos y un interludio con Mariana Enríquez: así suena Bar Scorpios, de Blair

