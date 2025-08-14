El comentario desubicado de Analía Franchín contra Julieta Prandi que generó repudio en las redes.

Durante una entrevista en A la Barbarossa, la modelo reaccionó con dureza ante una pregunta de la panelista que todos en el estudio consideraron fuera de lugar. “Pasé un infierno, te pido dejarlo acá”, expresó.

Luego de la Justicia dicte una condena de 19 años de prisión para Claudio Contardi por abuso sexual agravado con acceso carnal reiterado y violencia de género contra su exesposa Julieta Prandi , la modelo y conductora brindó una entrevista al programa A la Barbarossa donde vivió un incómodo momento con una de las panelistas.

El exmarido de Julieta Prandi fue trasladado a la cárcel donde están los rugbiers condenados por el crimen de Báez Sosa

Mientras se desarrollaba la charla telefónica, Prandi dialogó con Georgina Barbarossa y su panel y respondió todas las preguntas. Sin embargo, Analía Franchín generó un mal momento para la modelo cuando le preguntó un detalle de su ex.

“Vos tenés hijos con él y él con otra, es muy difícil pararse en ese lugar de madre... ¿estarías de acuerdo que tenga la domiciliaria para paternar esa nena? ”, preguntó.

La reacción de la modelo fue inmediata y lanzó con tono serio: “ Me cuesta responderte, Analía, porque siempre tu empatía para conmigo ha sido cero. Sos la única en esa mesa que me estás pidiendo que me ponga en la piel de esa familia”.

La conductora y actriz agregó: “ Me sorprende que tu único interés sea hablar de lo bien que lo defiende este nuevo abogado o de ‘pobre la nueva esposa’. No tengo por qué ponerme a pensar en esa familia. Este ser nefasto tuvo una beba estratégicamente para tener este recurso... yo padecí veinte años. Hasta eso está calculado” .

Con la tensión en aumento, Prandi cerró el tema de manera abrupta: “Les agradezco la comunicación, pero voy a dejar esto acá”. Fue entonces cuando Franchín intentó disculparse: “Te pido disculpas, yo estaba pensando en esa bebita”.

Pero la modelo no retrocedió y puso un límite a las palabras de la panelista: “Por favor te lo pido, pasé un infierno... ¿en dónde me querés poner a pensar en esa bebita? No tengo nada contra esa nena”.

Horas más tarde, en Intrusos, Franchín admitió su error: “Creo que estuvo de más mi pregunta... Ella es una mamá que siempre defendió a sus hijos”. “El tipo es irrecuperable, para mí esa gente no tiene derechos humanos, tiene su libido en lastimar al otro”, agregó sobre Contardi.