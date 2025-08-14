La respuesta de Evangelina Anderson sobre la separación de Martín Demichelis: "Estoy..."

Después de días de rumores sobre la separación, la panelista Evangelina Anderson dio su versión sobre la relación con el director técnico Martín Demichelis: "Estoy separada".
La actriz y modelo no quiso dar más detalles de la ruptura y pidió privacidad por respeto a sus tres hijos.
A la salida del programa Los 8 escalones, donde participa del jurado, habló con la prensa: "Es un momento complicado. No hay terceros en discordia. Tenemos buen diálogo. 18 años son mucho", subrayó Evangelina.
La periodista Laura Ubfal reveló que Anderson sigue viviendo en un departamento de la familia en el Chateau Libertador, en el barrio de Núñez, el mismo donde reside Wanda Nara con sus hijos. Aseguró que se pusieron de acuerdo y están haciendo los papeles para el divorcio.
Después de su salida de como DT de River, Demichelis asumió la dirección de Rayados de Monterrey, lo que lo llevó a mudarse a México y Evangelina decidió acompañarlo junto a sus hijos Bastián, Lola, y Emma. Tras los pobres resultados lo echaron en mayo pasado.
