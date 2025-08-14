Erik Lamela se retira del fútbol: cuál será su futuro El exjugador de River anunció que, de común acuerdo, rescindió su contrato con AEK Atenas para continuar su carrera ligado a la pelota, pero fuera del campo de juego. Por







Coco formará parte del cuerpo técnico de Almeyda en Sevilla.

Erik Lamela, quien supo ser una de las joyas de la cantera de River, forjó una amplia carrera en el exterior y a sus 33 años tomó la decisión de retirarse del fútbol profesional. Tal como anunció, el mediocampista finalizó su vínculo de común acuerdo con en AEK de Grecia. ¿Cuál será su futuro?

Coco, llegó a Núñez cuando solo tenía siete años y debutó como profesional en el Clausura 2009 en una victoria por 3 a 1 ante Tigre. Con la camiseta del Millonario disputó 36 partidos y marcó cuatro goles y se convirtió en uno de los juveniles del club más queridos por su desempeño.

Luego que River perdiera la categoría, se marchó a Europa para jugar en Roma, Tottenham Hotspur, Sevilla y AEK Atenas, donde finalmente se retiró. Además, se convirtió en el primer jugador argentino de la historia en ganar el Premio Puskás (2021) con un verdadero golazo de rabona jugando en el Tottenham.

A través de las redes sociales, Lamela confirmó que colgará los botines: “Ahora sí, es oficial. De mutuo acuerdo con el club AEKFC decidimos finalizar mi contrato y terminar de la mejor manera”. “Solo tengo palabras de agradecimiento desde el primer día que me recibieron hasta hoy mismo que me siguen llegando mensajes de despedida. Fue una experiencia muy linda en lo personal donde conocí un fútbol diferente, un país maravilloso y una afición que para mí es sin duda la mejor de Grecia. Les deseo lo mejor en el futuro, siempre tendré un lugar en mi corazón para este club”, agregó junto a breve video de su paso por el club griego.

Embed - Erik Lamela on Instagram: "Ahora si, es oficial. De mutuo acuerdo con el club @aekfc_official decidimos finalizar mi contrato y terminar de la mejor manera! Solo tengo palabras de agradecimiento desde el primer día que me recibieron hasta hoy mismo que me siguen llegando mensajes de despedida. Fue una experiencia muy linda en lo personal donde conocí un fútbol diferente , un país maravilloso y una afición que para mí es sin duda la mejor de Grecia ! Me llevo hermosos recuerdos . Gracias a mis compañeros y a todos los trabajadores del club. Fue un honor compartir con ustedes. Les deseo lo mejor en el futuro , siempre tendré un lugar en mi corazón para este club. Gracias A.E.K F.C" View this post on Instagram A post shared by Erik Lamela (@eriklamela) Si bien el posteo no aclaró cuál será su futuro, se espera que en las próximas horas anuncie que seguirá ligado al mundo del fútbol: se sumará al cuerpo técnico de Matías Almeyda en el Sevilla.