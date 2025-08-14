14 de agosto de 2025 Inicio
En Vivo

Arranca el Rugby Championship y en C5N se vive de la mano de Alejandro Coccia

Los Pumas inician su sueño en el prestigioso torneo internacional frente a los All Blacks, en el Mario Alberto Kempes en Córdoba y el reconocido periodista te trae los detalles del flamante estreno.

Por
Hace un año

Hace un año, Los Pumas hacían historia en Wellington ante los All Blacks.

El destacado relator y comentarista de rugby Alejandro Coccia puso primera en la señal líder de noticias de la Argentina y estrenó su columna en Mañanas Argentinas por C5N y se mostró optimista respecto al debut de Los Pumas este sábado frente a los All Blacks en el Championship Rugby.

Hicieron una revisión de imágenes y declaraciones detestigos, pero no lograron detectar a los responsables
Te puede interesar:

Escándalo en el rugby: Inglaterra denunció insultos racistas en el partido con Los Pumas

"Suena raro decirlo, pero el equipo argentino tiene reales chances. En los últimos cinco años, Los Pumas le ganaron tres veces a los hombres de negro", analizó Coccia, en vísperas de un partidazo que se jugará en el Mario Alberto Kempes, en Córdoba donde la Selección de rugby argentino que comanda Felipe Contepomi.

Embed - C5N on Instagram: " COMIENZA EL RUGBY CHAMPIONSHIP @alejandro.coccia estrenó su columna de rugby en Mañanas Argentinas por C5N y se mostró optimista respecto al debut de Los Pumas este sábado frente a los All Blacks por el prestigioso torneo intercontinental"
View this post on Instagram

A post shared by C5N (@c5n)

La primera alegría contra Nueva Zelanda fue el 14 de noviembre de 2020, por la primera fecha del Tres Naciones de ese año. El equipo dirigido en aquel entonces por Mario Ledesma se impuso 25 a 15 en Sidney, Australia. El siguiente triunfo de Los Pumas contra los All Blacks fue el 27 de agosto de 2022 y por la tercera fecha del Rugby Championship. Argentina ganó por 25-18 en Christchurch, la casa del rugby neozelandés.

Los Pumas volvieron a ganar en Nueva Zelanda por el Rugby Championship en 2024: el 10 de agosto se impusieron por 38-30 en Wellington en la primera fecha del torneo, que significó el tercer triunfo en la historia y la mayor cantidad de puntos que los locales recibieron en su país.

En las trece visitas de los neozelandeses a nuestro país, ambos seleccionados disputaron 16 encuentros, con 15 triunfos para los oceánicos y el recordado empate 21-21 en 1985 en la cancha de Ferro.

TEMAS RELACIONADOS

Noticias relacionadas

Alejandro Coccia, máximo referente de la profesión en la materia.

Los fanáticos del rugby tendrán su programa en C5N: Alejandro Coccia llega con Adentro

Los All Blacks levantaron un auto que había quedadoenganchado en uno los pilotes que hay para separar la vereda

Video: la sorpresiva actividad de los All Blacks en plena Ciudad de Buenos Aires

River visita a Libertad en Asunción, Paraguay.

River y Libertad empatan en Paraguay, por la ida de los octavos de final

Este futbolista tuvo varias convocatorias a la Selección.

Jugó en la Selección argentina, se ocultó de los flashes en Arabia y ahora suena fuerte en Europa

Marcelo Moretti fue acusado de recibir una presunta coima de u$s25 mil.

El Tribunal de Ética de la AFA habilitó a Marcelo Moretti a volver a la presidencia de San Lorenzo

Coco formará parte del cuerpo técnico de Almeyda en Sevilla.

Erik Lamela se retira del fútbol: cuál será su futuro

Rating Cero

Uno de los jugadores de la Selección argentina se separó en medio de un escándalo: Se bloquearon.

Uno de los jugadores de la Selección argentina se separó en medio de un escándalo: "Se bloquearon"

play

Pensamientos intrusivos y un interludio con Mariana Enríquez: así suena Bar Scorpios, de Blair

El comentario desubicado de Analía Franchín contra Julieta Prandi que generó repudio en las redes.

El comentario desubicado de Analía Franchín contra Julieta Prandi que generó repudio en las redes

Evangelina Anderson aseguró que está bien junto a sus tres hijos.

La respuesta de Evangelina Anderson sobre la separación de Martín Demichelis: "Estoy..."

La película propone mostrar al personaje desde una perspectiva más humana, más íntima.

¿Más romántico y menos terrorífico? Así es Drácula: una historia de amor, lo nuevo de Luc Besson

Tota Santillán apareció muerto en medio de un incendio en su casa de Ituzaingó.
play

Muerte de la Tota Santillán: reabrieron la investigación por el fallecimiento del famoso

últimas noticias

Escándalo en Neuquén: detuvieron al hijo de una candidata a senadora por intento de robo millonario.

Escándalo en Neuquén: detuvieron al hijo de una candidata a senadora por intento de robo millonario

Hace 11 minutos
Uno de los jugadores de la Selección argentina se separó en medio de un escándalo: Se bloquearon.

Uno de los jugadores de la Selección argentina se separó en medio de un escándalo: "Se bloquearon"

Hace 19 minutos
Milei esgrime una motosierra durante el acto en el club Atenas de La Plata.

Una exvedette que fue famosa en los '90 será candidata de Milei en octubre

Hace 20 minutos
Hace un año, Los Pumas hacían historia en Wellington ante los All Blacks.

Arranca el Rugby Championship y en C5N se vive de la mano de Alejandro Coccia

Hace 21 minutos
play

Fentanilo contaminado: el juez Ernesto Kreplak le reclamó a Milei que no obstruya la investigación

Hace 1 hora