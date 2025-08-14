Arranca el Rugby Championship y en C5N se vive de la mano de Alejandro Coccia Los Pumas inician su sueño en el prestigioso torneo internacional frente a los All Blacks, en el Mario Alberto Kempes en Córdoba y el reconocido periodista te trae los detalles del flamante estreno. Por







Hace un año, Los Pumas hacían historia en Wellington ante los All Blacks.

El destacado relator y comentarista de rugby Alejandro Coccia puso primera en la señal líder de noticias de la Argentina y estrenó su columna en Mañanas Argentinas por C5N y se mostró optimista respecto al debut de Los Pumas este sábado frente a los All Blacks en el Championship Rugby.

"Suena raro decirlo, pero el equipo argentino tiene reales chances. En los últimos cinco años, Los Pumas le ganaron tres veces a los hombres de negro", analizó Coccia, en vísperas de un partidazo que se jugará en el Mario Alberto Kempes, en Córdoba donde la Selección de rugby argentino que comanda Felipe Contepomi.

Embed - C5N on Instagram: " COMIENZA EL RUGBY CHAMPIONSHIP @alejandro.coccia estrenó su columna de rugby en Mañanas Argentinas por C5N y se mostró optimista respecto al debut de Los Pumas este sábado frente a los All Blacks por el prestigioso torneo intercontinental" View this post on Instagram A post shared by C5N (@c5n) La primera alegría contra Nueva Zelanda fue el 14 de noviembre de 2020, por la primera fecha del Tres Naciones de ese año. El equipo dirigido en aquel entonces por Mario Ledesma se impuso 25 a 15 en Sidney, Australia. El siguiente triunfo de Los Pumas contra los All Blacks fue el 27 de agosto de 2022 y por la tercera fecha del Rugby Championship. Argentina ganó por 25-18 en Christchurch, la casa del rugby neozelandés.

Los Pumas volvieron a ganar en Nueva Zelanda por el Rugby Championship en 2024: el 10 de agosto se impusieron por 38-30 en Wellington en la primera fecha del torneo, que significó el tercer triunfo en la historia y la mayor cantidad de puntos que los locales recibieron en su país.

En las trece visitas de los neozelandeses a nuestro país, ambos seleccionados disputaron 16 encuentros, con 15 triunfos para los oceánicos y el recordado empate 21-21 en 1985 en la cancha de Ferro.