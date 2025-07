Franco Mastantuono, sobre su partida de River: "Real Madrid apareció a mitad de año y cambió mis ideas"

El futbolista Franco Mastantuono , quien se incorporará a Real Madrid desde el 14 de agosto , cuando cumpla 18 años, expuso los primeros contactos que había recibido del club español: "Había tenido una charla con Real Madrid hace un año o un año y medio. No había llegado a más. Había sido una charla muy buena, pero no pasó nada. Luego renové con River. Estuve todo el año pasado jugando".

En diálogo con TyC Sports, Mastantuono marcó el momento en el que aceptó la oferta del Merengue. "A principio de año, mi intención era jugar en River, no tenía otra cosa en la cabeza. A mitad de año apareció Real Madrid, que obviamente me cambió las ideas, me hizo pensar y me demostró el afecto que me tenían y las ganas de que esté allá", expresó.