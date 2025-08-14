14 de agosto de 2025 Inicio
River y Libertad empatan en Paraguay, por la ida de los octavos de final

El Millonario visita al equipo paraguayo en la ciudad de Asunción, con la idea de sacar un buen resultado de cara al partido de vuelta, en el Monumental. El árbitro brasileño Wilton Sampaio vuelve a dirigir al conjunto de Núñez.

River visita a Libertad en Asunción

River visita a Libertad en Asunción, Paraguay.

River y Libertad igualan en el estadio Tigo La Huerta, en la ciudad de Asunción, Paraguay, por el partido de ida de los octavos de final de la Copa Libertadores. El Millonario hace su estreno en los mata-mata de la competición y presenta lo mejor que tiene en su visita al Gumarelo, en busca de un buen resultado para definir la serie en el Monumental. El árbitro brasileño Wilton Sampaio vuelve a dirigir al conjunto de Núñez.

Típico partido de Copa Libertadores, Libertad hizo pesar su localía

Libertad vs. River en Paraguay: las formaciones

Libertad: Martín Silva; Iván Ramírez, Robert Rojas, Néstor Giménez, Diego Viera; Álvaro Campuzano, Lucas Sanabria; Lorenzo Melgarejo, Iván Franco (Marcelo Fernández), Hugo Fernández; y Gustavo Aguilar (Roque Santa Cruz). DT: Sergio Aquino.

River: Franco Armani; Gonzalo Montiel, Sebastián Boselli, Paulo Díaz, Marcos Acuña; Enzo Pérez, Kevin Castaño (Juanfer Quintero), Matías Galarza Fonda, Santiago Lencina (Nacho Fernández); Facundo Colidio y Miguel Borja (Sebastián Driussi). DT: Marcelo Gallardo.

El partido de vuelta se jugará el jueves 21 en el estadio Monumental

River visita a Libertad de Paraguay por los octavos de la Copa Libertadores

