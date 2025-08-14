River y Libertad empatan en Paraguay, por la ida de los octavos de final

El Millonario visita al equipo paraguayo en la ciudad de Asunción, con la idea de sacar un buen resultado de cara al partido de vuelta, en el Monumental. El árbitro brasileño Wilton Sampaio vuelve a dirigir al conjunto de Núñez.

River y Libertad igualan en el estadio Tigo La Huerta, en la ciudad de Asunción, Paraguay, por el partido de ida de los octavos de final de la Copa Libertadores. El Millonario hace su estreno en los mata-mata de la competición y presenta lo mejor que tiene en su visita al Gumarelo, en busca de un buen resultado para definir la serie en el Monumental. El árbitro brasileño Wilton Sampaio vuelve a dirigir al conjunto de Núñez.