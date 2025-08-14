Un exjugador de Boca volvió del retiro y duró pocos minutos en cancha: fue expulsado por una dura patada El mediocampista había asumido como entrenador en Jorge Wilstermann de Bolivia en 2022, pero debió dejar su función y ponerse los botines para ayudar al club, en medio de una crisis institucional y al borde del descenso. Por







Wilsterman perdió por 3 a 0 contra San Antonio Bulo Bulo, por la fecha 17 del torneo boliviano.

El exjugador de Boca Cristian “Pochi” Chávez se había retirado del fútbol hace tres años, pero debido a una crisis económica en el club Jorge Wilstermann de Bolivia decidió volver al campo de juego para ayudar, aunque no tuvo su mejor noche. Apenas jugó 8 minutos y fue expulsado por una dura patada a un rival.

El conjunto boliviano está penúltimo en la tabla de posiciones, con solo 6 puntos, y ocupa un lugar en la zona de descenso, a falta de tres fechas para el final del campeonato. Además, atraviesa una crisis institucional y no le permite incorporar jugadores.

El argentino de 39 años, que llegó al club en 2017 y comenzó su carrera como director técnico hace pocos meses, decidió descolgar los botines para ayudar a la institución y fue inscripto como futbolista, pero fue una noche para el olvido.

Cristian Pochi Chávez en Wilstermann Pochi es ídolo del conjunto boliviano. Redes sociales Pochi, que vestía la camiseta 10, entró a los 16' del segundo tiempo, en lo que era la derrota por 3 a 0 contra San Antonio Bulo Bulo, por la fecha 17 del torneo. Sin embargo sólo duró 8 minutos, ya que recibió la tarjeta roja: se tiró para intentar recuperar una pelota en la mitad de la cancha, pero golpeó desde atrás el tobillo de un rival. Sin dudarlo, el árbitro lo expulsó y, si bien la jugada fue revisada por el VAR, no hubo contradicción y el futbolista abandonó el campo con gestos de resignación.

Embed En su retorno como futbolista, Cristian "Pochi" Chávez apenas duró 9' en cancha. Ingresó de recambio y vio la roja por esta fuerte infracción desde atrás.

Nunca te aburrís con el fútbol boliviano...



@FutbolCanalbo pic.twitter.com/0N1ndUC0mP — Agustín Suárez (@A_SuarezDoreski) August 13, 2025 La historia que vincula a Pochi Chávez con Wilstermann Pochi Chávez llegó a Bolivia en 2017, donde a lo largo de cinco temporadas se convirtió en símbolo y figura del equipo. Tras ello, en abril de este año, debido a la crítica situación del club bajo la conducción de Luciano Theiler, el argentino fue el elegido para asumir la conducción técnica del equipo, cargo que aceptó porque conocía la realidad del club desde el trabajo con las categorías inferiores.

Después de algunos cambios drástico en el vestuario, Chávez fue más allá para lograr darle una mano al equipo y el 31 de julio, fue habilitado en el cierre del libro de pases para poder jugar. En esa línea, días después, Humberto Viviani fue confirmado como entrenador.