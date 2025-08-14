Una exvedette que fue famosa en los '90 será candidata de Javier Milei en octubre Una recordada actriz que participó en varias tiras televisivas durante los años menemistas decidió dar el salto a la política y acompañará a José Luis Espert en la lista de candidatos a diputados nacionales de La Libertad Avanza en la provincia de Buenos Aires. Por







Milei esgrime una motosierra durante el acto en el club Atenas de La Plata.

A escasos días del cierre de listas, se van confirmando los primeros nombres que encabezarán las listas nacionales de La Libertad Avanza en la provincia y la Ciudad de Buenos Aires. Según informó la agencia Noticias Argentinas, la exvedette Karen Reichardt acompañará a José Luis Espert en la lista de candidatos a diputados nacionales por el distrito bonaerense, mientras que el economista Agustín Monteverde será el compañero de fórmula de Patricia Bullrich para pelear por los dos escaños al Senado.

Reichardt es una recordada actriz de los años 90, con participaciones en éxitos de la pantalla chica como Brigada Cola (1992), Tachero nocturno (1993) y Despertar de pasiones (1994).

Siendo una de las mujeres más sensuales de la época en el mundo del espectáculo, su figura quedó estampada en la tapa de la famosa revista Playboy en 1992 junto a María Fernanda Callejón.

Karen Reichardt Milei Amante de las mascotas y responsable de un emprendimiento de ropa para perros, incursionó como conductora televisiva del programa “Amores Perros”, un ciclo enfocado en el bienestar animal y la adopción responsable que se emite por la TV Pública.

A los 56 años, dará el salto a la política de la mano de La Libertad Avanza y desde su banca le tocará defender el proyecto político y económico de Javier Milei.

Monteverde es doctor en Economía de la Universidad de Buenos Aires, Consejero Académico de la Fundación Libertad y Progreso, consultor de bancos y empresas y profesor de la Universidad del CEMA. Adepto a las ideas libertarias de Milei, sus participaciones en calidad de especialista invitado en distintos medios de comunicación son frecuentes, siempre en defensa de la política económica del Gobierno.