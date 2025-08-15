15 de agosto de 2025 Inicio
Raúl Cascini se fue de Boca y dejó una advertencia: "Voy a mandar cartas documentos"

El exintegrante del Consejo del Fútbol del Xeneize cargó con todo contra la oposición y se mostró muy dolido por los constantes ataques durante su gestión. "Ellos saben cómo fue mi vida, pero nunca levantan el teléfono", lamentó.

Cascini habló de todo sobre su salida de Boca.

Cascini habló de todo sobre su salida de Boca.

Mientras Miguel Ángel Russo diagrama el 11 que buscará la primera victoria de su ciclo en Mendoza, continúan los coletazos por la disolución del Consejo de Fútbol de Boca. Raúl Cascini rompió el silencio y lanzó una dura advertencia: "Voy a mandar carta documento".

Spiff fue convocado a la selección de Nigeria.
Quién es la figura de la Reserva de River que fue convocada a la Sub 20 de Nigeria

Uno de los máximos ídolos xeneizes habló a pocos días de su salida del club y se mostró principalmente herido por las críticas y ataques que sufrió por parte de la oposición durante su gestión.

"Todos tenemos amistades, tenemos familias. Hoy tenemos a los viejos grandes, y quieran o no, lo sufren. Ellos saben cómo fue mi vida, pero nunca levantan el teléfono. Pero sí mi hermano, que me hace llegar cómo están los viejos y todo eso, más allá de que yo los voy a ver, pero no les importa nada. No les importa nada", contó en Fútbol y Rosca con Pablo Ladaga.

Es por eso que avisó que no se quedará de brazos cruzados e iniciará acciones legales junto con su abogado Fernando Burlando: "Voy a mandar cartas documento". Aunque aclaró: "Al club nooo.. a muchos que me faltaron el respeto. A esos sí, ¿por qué no? Me lastimaron mucho. A mí, a mis hijos, a mis viejos...".

Martínez junto a Riquelme y Cascini
Cascini y Riquelme en la presentaci&oacute;n de Diego Mart&iacute;nez

Cascini y Riquelme en la presentación de Diego Martínez

En la misma línea, se encargó de desmentir los rumores que apuntaban que iba a hacerle juicio al club, a la vez que se deshizo en elogios y agradecimientos para con Juan Román Riquelme por haberle dado trabajo.

"Yo no le hice un juicio al club, no le voy a hacer un juicio al club, no pido nada del club. Lo único que le doy al club son las gracias. A Román, que me ha llevado, al Chelo", señaló.

Cascini también realizó un balance sobre su gestión y, pese a las rachas negativas y el enojo que manifiestan los hinchas de Boca, resaltó: "Nuestra gestión tuvo buenas, muy buenas. Hicimos debutar más de 40 jugadores nosotros, no pasó en la historia del club. Si yo traigo a Marchesín, a Pellegrino, a Ayrton Costa, a Alan Velasco, a Alarcón, a Battaglia y la frutillita, que es Paredes. ¿Vos qué me decís? Hicimos un mercado malo, no, ¿no?"

"Boca hoy tiene un equipazo. Cuando tomen confianza, donde ganen dos o tres partidos seguidos este equipo va a dar mucho que hablar. Ojalá que así sea. Les deseo lo mejor a todos y obviamente que volveré a la cancha", cerró.

