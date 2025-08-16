16 de agosto de 2025 Inicio
Cuál es el peor día para tener relaciones sexuales, según un estudio

Varios factores pueden influir en la pareja, incluidos el trabajo, el estrés y la rutina cotidiana. Una encuesta reveló cuál es el peor y el mejor momento de la semana para tener intimidad.

Por
Tener tiempo y estar tranquilos es clave para la intimidad.

Si hablamos de actividad sexual, no hay reglas generales que sirvan para todas las personas: el nivel de deseo y la frecuencia con la que mantenemos relaciones dependen de muchos factores diferentes, incluyendo el estrés y la salud mental. Pero, según un estudio, existe un día que la mayoría considera como el peor para tener relaciones sexuales.

Si bien la definición de lo que se considera una vida sexual satisfactoria es muy personal y puede modificarse, la Organización Mundial de la Salud (OMS) la describe como un estado de bienestar físico, mental y social relacionado con la sexualidad, lo que implica tener relaciones placenteras y seguras.

Este enfoque destaca la salud mental y la autoestima como dos factores clave de la vida sexual. Las condiciones del entorno, el estrés y la ansiedad pueden afectarla negativamente, lo que explica por qué estamos más predispuestos a tener relaciones ciertos días de la semana y no otros.

Este es el peor día para tener relaciones sexuales, según un estudio

Una encuesta realizada en el Reino Unido y difundida por The Independent, de la que participaron unas 2.000 personas adultas, reveló que la gran mayoría considera el lunes como el peor día de la semana para tener relaciones sexuales. Esto se debe a que es una jornada estresante por la vuelta al trabajo, los estudios y la rutina cotidiana.

En cambio, el domingo fue elegido como el mejor día para tener relaciones, ya que la mayoría de las personas no tienen obligaciones laborales, se encuentran más calmadas y disponen de más tiempo para compartir con su pareja. Según la encuesta, el mejor momento para tener sexo es los domingos a partir de las 9 de la mañana; el peor, los lunes entre las 15 y las 17.

