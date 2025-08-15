El estremecedor minuto de silencio por Diogo Jota, en el debut de Liverpool en Premier League El vigente campeón del fútbol inglés abrió el torneo local, frente al Bournemouth, con un conmovedor homenaje al jugador portugués, fallecido en julio en un accidente vial. Por







Los murales en Anfield: André Silva-30 y Diogo Jota-20. @LFC

El primer partido del Liverpool en la Premier League, vigente campeón, fue el escenario de un conmovedor homenaje al jugador portugués Diogo Jota y su hermano André Silva, fallecidos el pasado 3 de julio en un accidente vial. Antes del pitazo inicial ante Bournemouth, todo el estadio Anfield se unió para rendir homenaje al delantero.

En la previa al primer encuentro de local, tras perder la final de la Community Shield ante Crystal Palace, los hinchas del Liverpool se unieron durante el himno que representa al club, “You’ll Never Walk Alone”, y luego se vivió un minuto de silencio estremecedor, con murales en los cuatro costados de la cancha para recordar a Jota y Silva.

Embed Diego Jota #20 ♾️



Anfield'da muhteşem bir koreografi.pic.twitter.com/El0k8rRMKT — Play Zone (@playzone_V) August 15, 2025 En un silencio absoluto, jugadores, cuerpo técnico e hinchas acompañaron un minuto de respeto que erizó la piel de todos los presentes. Entre las imágenes más conmovedoras, se pudo ver al egicpcio Mohamed Salah visiblemente emocionado, con la mirada fija y gesto serio, rindiendo tributo a su compañero.

El portugués murió en un trágico accidente de tránsito junto con su hermano André Teixeira da Silva cuando se trasladaba desde Portugal a España, para unirse a la pretemporada de los Reds. El delantero de 28 años se había casado con su novia de toda la vida, Rute Cardoso, apenas unos días antes de este fatal suceso en las rutas españolas.

Hugo Ekitike El francés Hugo Ekitike festeja el primer gol del partido, formando el número 20 con sus manos, en homenaje a Diogo Jota. Mirá el conmovedor homenaje a Diogo Jota en Anfield Embed IMPOSIBLE NO EMOCIONARSE CON EL MINUTO DE SILENCIO A DIOGO JOTA. Un momento inolvidable se vivió en Anfield en la previa de Liverpool vs. Bournemouth, el primer partido de la temporada de la Premier League.Mirá la Premier League por #DisneyPlus Plan Premium pic.twitter.com/SOT524VBrB — SportsCenter (@SC_ESPN) August 15, 2025