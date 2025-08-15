15 de agosto de 2025 Inicio
En Vivo

El estremecedor minuto de silencio por Diogo Jota, en el debut de Liverpool en Premier League

El vigente campeón del fútbol inglés abrió el torneo local, frente al Bournemouth, con un conmovedor homenaje al jugador portugués, fallecido en julio en un accidente vial.

Por
Los murales en Anfield: André Silva-30 y Diogo Jota-20.

Los murales en Anfield: André Silva-30 y Diogo Jota-20.

@LFC

El primer partido del Liverpool en la Premier League, vigente campeón, fue el escenario de un conmovedor homenaje al jugador portugués Diogo Jota y su hermano André Silva, fallecidos el pasado 3 de julio en un accidente vial. Antes del pitazo inicial ante Bournemouth, todo el estadio Anfield se unió para rendir homenaje al delantero.

Para la Guardia Civil, Diogo Jota sería quien iba conduciendo a alta velocidad
Te puede interesar:

Las pericias del accidente de Diogo Jota: velocidad extrema, una hipótesis confirmada y la identidad del conductor

En la previa al primer encuentro de local, tras perder la final de la Community Shield ante Crystal Palace, los hinchas del Liverpool se unieron durante el himno que representa al club, “You’ll Never Walk Alone”, y luego se vivió un minuto de silencio estremecedor, con murales en los cuatro costados de la cancha para recordar a Jota y Silva.

Embed

En un silencio absoluto, jugadores, cuerpo técnico e hinchas acompañaron un minuto de respeto que erizó la piel de todos los presentes. Entre las imágenes más conmovedoras, se pudo ver al egicpcio Mohamed Salah visiblemente emocionado, con la mirada fija y gesto serio, rindiendo tributo a su compañero.

El portugués murió en un trágico accidente de tránsito junto con su hermano André Teixeira da Silva cuando se trasladaba desde Portugal a España, para unirse a la pretemporada de los Reds. El delantero de 28 años se había casado con su novia de toda la vida, Rute Cardoso, apenas unos días antes de este fatal suceso en las rutas españolas.

Hugo Ekitike
El francés Hugo Ekitike festeja el primer gol del partido, formando el número 20 con sus manos, en homenaje a Diogo Jota.

El francés Hugo Ekitike festeja el primer gol del partido, formando el número 20 con sus manos, en homenaje a Diogo Jota.

Mirá el conmovedor homenaje a Diogo Jota en Anfield

Embed

TEMAS RELACIONADOS

Noticias relacionadas

Diego Jota falleció el 3 de julio en un trágico accidente. 

El conmovedor posteo de la esposa del futbolista Diogo Jota: "Ni la muerte..."

Max Dowman es la nueva joya del Arsenal.

Tiene solo 15 años, brilla en un gigante de la Premier League de Inglaterra y lo comparan con Messi

El arquero supo estar en la mira de Lionel Scaloni gracias a sus buenas actuaciones.
play

El peor partido de su vida: dos tremendos bloopers y una roja para un arquero argentino en España

A sus 32 años, el 9 se ganó un lugar indiscutido en el plantel.

La figura del fútbol argentino que reveló que es hincha de River

Spiff fue convocado a la selección de Nigeria.

Quién es la figura de la Reserva de River que fue convocada a la Sub 20 de Nigeria

Donatti, y su mal momento en San Lorenzo.

El crudo testimonio de Alejandro Donatti sobre su depresión: "Los dirigentes de San Lorenzo no se portaron bien"

Rating Cero

Una mujer que no es lo que parece y una búsqueda de justicia propia.
play

Está en Netflix y es una película que sube la temperatura en todo momento

Esta serie sueca acaba de estrenarse en Netflix.
play

Es un thriller, está en Netflix y te va a atrapar con su historia: mucha tensión y giros inesperados

Conocé los estrenos en Netflix que son tendencia
play

Es una remake de los 70, fue furor en 2014 con Mark Wahlberg y ahora se puede ver en Netflix: qué película es

La figura surgida del Real Madrid es tendencia por su pareja.

Furor en España: el jugador Marco Asensio estaría en pareja con una famosa influencer

Pasapalabra enfrenta a dos campeones.

No es Gran Hermano: Telefe confirmó el regreso de un programa para el prime time

Esta es una serie corta, pero con una historia fuerte e intensa.
play

Está en Netflix, tiene solo 6 capítulos y es una serie basada en un hecho real: muy atrapante

últimas noticias

Desde la producción del ciclo de viajes se filtraron los tensos momentos entre los Caniggia.

Sigue la pelea entre Alex y Charlotte Caniggia, ahora con Marley como testigo

Hace 10 minutos
play
El arquero supo estar en la mira de Lionel Scaloni gracias a sus buenas actuaciones.

El peor partido de su vida: dos tremendos bloopers y una roja para un arquero argentino en España

Hace 11 minutos
Cientos de pakistaníes despiden a víctimas de las inundaciones.

Trágicas inundaciones en India y Pakistán: asciende a 280 el número de muertos

Hace 34 minutos
La medida más efectiva es no contestar llamadas de números desconocidos o privados.. 

Las 3 palabras prohibidas para decir en una llamada a un número desconocido: evitarás problemas

Hace 48 minutos
Para aquellos que les guste tener plantas o parques en perfecto estado, las mandarinas en mal estado pueden ser una buena solución.

Si tenés mandarinas con moho, no las tires: por qué puede servirte y mucho

Hace 49 minutos