Madonna, 60 años de provocación: los momentos más controversiales de la reina del pop.

La artista, que cumple 67 años, continúa siendo un ícono de la música y la cultura. Entre sus múltiples reinvenciones, también protagonizó momentos que hicieron historia: enfrentamientos con el Vaticano, provocaciones políticas y sexuales, y un vínculo especial con Argentina durante el rodaje de Evita.

Madonna Louise Veronica Ciccone nació el 16 de agosto de 1958 en Bay City, Michigan, y desde sus primeros pasos en la música dejó en claro que no estaba dispuesta a seguir reglas. A lo largo de su carrera, no solo se convirtió en una de las artistas más influyentes de todos los tiempos, sino también en una figura que desafió límites artísticos, culturales e, incluso, religiosos.

Madonna instó al Papa a que visite Gaza "antes de que sea demasiado tarde"

Uno de los episodios más recordados de su vida artística ocurrió en 2006, durante su gira Confessions Tour. En el segmento donde interpretaba Live to Tell, Madonna aparecía suspendida en el aire, colgada sobre una gran cruz iluminada. La imagen, claramente inspirada en la figura de Jesús, provocó la inmediata reacción del Vaticano y de líderes religiosos de todo el mundo, quienes calificaron la puesta en escena como “ una blasfemia pública ”. Lejos de retractarse, Madonna defendió la performance asegurando que buscaba llamar la atención sobre los problemas sociales y la pobreza extrema.

Las tensiones con el Vaticano, sin embargo, no eran nuevas. Ya en 1989, el lanzamiento del videoclip de Like a Prayer había generado una ola de críticas. En el video, la artista aparecía frente a cruces en llamas, bailando en una iglesia, con un santo de piel oscura y referencias visuales que, para algunos, evocaban al Ku Klux Klan . La controversia fue tan grande que Pepsi, que había firmado un millonario contrato publicitario con Madonna, decidió cancelar la campaña después de la emisión del clip. Para sorpresa de muchos, la compañía decidió dar a conocer 34 años después la publicidad inédita .

Su historial de provocaciones también incluye momentos memorables en la cultura pop. En los MTV Video Music Awards de 2003, Madonna protagonizó una de las escenas más comentadas de la historia de la televisión : en medio de una coreografía con Britney Spears y Christina Aguilera, besó en la boca a ambas, desatando una ola de titulares y debates sobre el gesto. Aunque el momento fue planeado y ensayado, el impacto mediático superó cualquier expectativa.

Madonna también tiene una conexión especial con Argentina . En 1996, llegó al país para rodar Evita, la película de Alan Parker donde interpretó a Eva Perón . La producción enfrentó obstáculos inesperados: inicialmente, se le negó la autorización para filmar en la Casa Rosada, sede del Gobierno. Sin embargo, la intervención directa del entonces presidente Carlos Menem destrabó el permiso, permitiendo que las escenas clave se grabaran en el histórico balcón.

Embed

“El presidente tomó mi cara entre sus manos, me besó en la mejilla y me deseó buena suerte. Volvimos a la ciudad y me sentí flotar en el interior de la cabina. Sin duda, me había embrujado. Tan sólo esperaba haber hecho lo mismo con él”, contó en su diario sobre la cena que compartió con el por entonces presidente argentino, en la que logró la autorización para grabar en el balcón de la Rosada.

Madonna junto a Carlos Menem cuando grabó Evita en Buenos Aires

El rodaje no estuvo exento de polémicas: grupos de manifestantes se acercaron a protestar contra la presencia de la estrella, cuestionando su elección para encarnar a una figura tan emblemática de la historia argentina. Madonna, sin embargo, se mantuvo concentrada en el proyecto, llegando a aprender detalles de la vida de Eva Perón y a involucrarse personalmente en la construcción del personaje.

El día que Madonna llegó a la Argentina, las calles de Buenos Aires aparecieron grafiteadas

La artista también ha sabido utilizar la controversia como motor de su carrera. Desde sus inicios en los años 80, con canciones como Like a Virgin, que escandalizaron a sectores conservadores, hasta sus más recientes giras cargadas de mensajes políticos, Madonna ha mantenido una coherencia: provocar para abrir debate.

Otro hecho que marcó su historia fue la censura de su libro Sex, lanzado en 1992. El volumen, que incluía fotografías eróticas y textos provocativos, fue un éxito comercial inmediato, pero generó un escándalo internacional. Librerías en varios países se negaron a venderlo y los críticos lo calificaron de “pornografía pura”, mientras que sus fans lo consideraron una declaración de libertad sexual.

Las polémicas fotografías tomadas por el fotógrafo Steven Meisel para el libro SEX

En 2012, durante su gira MDNA Tour, volvió a agitar la arena política. En un show en París, proyectó imágenes de líderes mundiales junto a símbolos nazis, lo que provocó reacciones diplomáticas y amenazas de demandas judiciales. Madonna, fiel a su estilo, defendió el montaje como una “denuncia contra el fascismo y la opresión”.

Embed

A lo largo de seis décadas de vida, Madonna ha acumulado récords impresionantes: es la artista femenina con más discos vendidos en la historia, ha encabezado giras millonarias que han batido récords de recaudación y ha ganado múltiples premios, incluidos Grammys, Globos de Oro y un lugar en el Salón de la Fama del Rock and Roll.

Madonna cumple 60 años

Madonna, datos poco conocidos de su vida

Durante el rodaje de Evita en Buenos Aires, además del conflicto con la Casa Rosada, Madonna intentó grabar algunas escenas en la Plaza de Mayo vestida de Eva Perón, pero la logística y la presencia de manifestantes lo hicieron imposible. La producción tuvo que improvisar sets en estudios de Telefe y locaciones privadas.

Madonna mantiene un vínculo especial con Argentina: además de Evita, visitó el país en varias ocasiones para shows, sesiones de fotos y conferencias, y se interesó personalmente en la historia política y social del país, llegando incluso a estudiar detalles del peronismo para su interpretación.

Antes de ser un ícono global, Madonna fue rechazada por varias discográficas importantes y audiciones de Broadway . Su perseverancia y autoconfianza la llevaron a convertirse en la artista más vendida de la historia por una intérprete femenina.

. Su perseverancia y autoconfianza la llevaron a convertirse en la artista más vendida de la historia por una intérprete femenina. Pocos saben que Madonna posee un récord curioso: es la primera artista en la historia del pop en encabezar tres giras consecutivas con más de 100 conciertos cada una , superando incluso a bandas históricas del rock.

, superando incluso a bandas históricas del rock. En sus shows, ha incluido referencias religiosas, políticas y sexuales que muchas veces pasaron desapercibidas para el público casual, pero que se analizaron durante años en estudios académicos sobre cultura pop y feminismo .

. Su relación con otros artistas jóvenes a veces fue polémica: el beso con Britney Spears y Christina Aguilera en los MTV fue precedido de tensiones entre las cantantes y Madonna para mantener el control escénico; un detalle que pocos recuerdan es que la coreografía y la puesta en escena fueron ensayadas en secreto por semanas .

. Madonna también ha sido innovadora en la moda: muchos de sus estilismos, desde los guantes de encaje hasta los corsets con crucifijos , se convirtieron en tendencia global, e incluso inspiraron colecciones de diseñadores de alta costura.

, se convirtieron en tendencia global, e incluso inspiraron colecciones de diseñadores de alta costura. Su vida privada ha estado llena de secretos y gestos poco conocidos: colecciona arte contemporáneo, tiene una pasión por la fotografía y mantiene amistades duraderas con músicos y actores que la acompañan desde los inicios de su carrera.

Madonna cumple 60 años como una artista que sigue dividiendo opiniones y rompiendo barreras. Sus polémicas, lejos de opacar su legado, han alimentado su mito y la han convertido en una figura imposible de ignorar en la historia de la música y la cultura pop.