La inminente llegada de la ciclogénesis ya tiene fecha: cuándo empieza el temporal Este fenómeno silencioso desarrollará fuertes vientos y lluvias en el centro de Argentina. Las condiciones meteorológicas irán desmejorando de cara a la próxima semana, con precipitaciones intensas de 50 a 100 milímetros.







La próxima semana se desarrollará un fenómeno de ciclogénesis en el centro de la Argentina y traerá consigo fuertes lluvias, tormentas y viento. Las condiciones meteorológicas irán desmejorando durante este fin de semana y se espera precipitaciones de entre 50 a 100 mm entre el próximo martes y miércoles.

Desde Meteored informaron que los modelos de pronósticos prevén "grandes rasgos son concordantes en simular durante el martes 19 el avance y profundización de un centro de bajas presiones desde el Litoral hacia la zona del estuario del Río de la Plata".

Lluvia Buenos Aires El SMN detalló que habrá un cambio drástico en las condiciones del tiempo en el AMBA. Pexels ¿Cuánto tiempo durará la ciclogénesis? Según añadieron del sitio, este fenómeno meteorológico afectará las zonas del centro de Argentina y que "alcancen o superen la lluvia normal del mes en un evento que durará alrededor de 48 horas".

Las principales provincias afectadas entre el martes 19 y miércoles 20 serán: Buenos Aires, la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, centro de Santa Fe y sur de Entre Ríos.

Pronóstico extendido del SMN: cuándo mejora el tiempo Según el pronóstico extendido del Servicio Meteorológico Nacional (SMN), el cielo durante jornada del sábado 16 de agosto estará nublado, con una posibilidad de lluvias aisladas durante la tarde/noche, la mínima se mantendrá en los 7° y la máxima alcanzará los 13°.

Las condiciones se mantendrán para el domingo 17, con una mínima de 11° y máxima de 15°, las lloviznas se presentarán durante las primeras horas de la mañana. De cara al comienzo de la semana, el cielo seguirá mayormente nublado y las temperaturas se mantendrán entre los 11° a 16°. El lunes 18 se prevé que las lluvias aisladas se presenten por la noche, mientras que para el martes 19, la inestabilidad se mantendrá por 24 a 48 horas con lluvias y viento. CABA 16-8-25 Captura del pronóstico extendido del SMN.