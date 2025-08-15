Mauro Icardi volvió a jugar en el Galatasaray y metió un gol: el romántico posteo de la China Suárez El delantero argentino regresó a las canchas tras superar su lesión en la rodilla derecha y brilló: marcó el 3-0 contra Karagümrük por la 2ª fecha de la Superliga de Turquía. Su pareja, la China Suárez, le dedicó una historia en Instagram. Por







El delantero de 32 años volvió a jugar en el Galatasaray de Turquía.

El delantero argentino Mauro Icardi tuvo un regreso soñado a las canchas, este viernes, tras 281 días: volvió a jugar con el Galatasaray y anotó un gol, en el triunfo del vigente tricampeón de Turquía por 3-0 amte el Karagümrük en el inicio de la segunda fecha de la Superliga. La anotación del atacante fue la frutilla del postre de una goleada que había comenzado con los tantos de Bars Alper Ylmaz y Fatih Kurucuk en contra, que dejó a su equipo líder.

Acostumbrado a ser noticia por cuestiones sentimentales, Icardi volvió a hacer lo que mejor le sale: jugar al fútbol. El delantero había empezado en el banco y, a los tres minutos de ingresar en lugar de Ylmaz, convirtió tras una asistencia del uruguayo Lucas Torreira, quien no fue egoísta y le sirvió el gol en bandeja. Mauro, de 32 años, ya lleva 62 goles en 88 partidos con el Galatasaray.

Embed ¡¡LÍDER EN TODO!! Icardi manejó los festejos de los hinchas del Galatasaray luego del triunfo por 3-0 vs. Karagumruk. ¡MOMENTO ÚNICO PARA EL GOLEADOR!



#DisneyPlus Plan Premium pic.twitter.com/13wlYVV9bu — SportsCenter (@SC_ESPN) August 15, 2025 "Estoy muy orgulloso de ser el capitán de este club. Me siento especialmente orgulloso de tomar el relevo de Nando. Los nombres de mis hijas y mi novia están escritos en mi brazalete de capitán", expresó Mauro, mientras mostraba la cinta. Y agregó: "Estoy muy feliz. Estoy saltando de alegría".

Mauro Icardi había padecido la rotura del ligamento cruzado anterior y de los meniscos en su rodilla derecha, lesión que lo obligó a dejar el campo el 7 de noviembre pasado, a los 85 minutos, en la victoria 3-2 frente a Tottenham por la 4ª fecha de la fase de grupos de la UEFA Europa League. El delantero fue operado a comienzos de diciembre y atravesó una extensa recuperación antes de volver a ser convocado.

El festejo de la China Suarez, su pareja La actual pareja del futbolista, la actriz Eugenia "China" Suárez, poco después del gol posteó una imagen del festejo y escribió un texto. "Orgullosa de vos. Quisieron humillarte, hundirte. No pudieron, acá estás", escribió.