Encierro en Graceland, somníferos y calmantes: cómo fueron las últimas horas de Elvis Presley antes de morir

El 16 de agosto de 1977, el Rey del Rock and Roll se metió en el baño de su mansión a leer y nunca más salió. Lo encontraron tirado en el suelo, con la cara hundida en un charco de vómito y un pijama dorado enrollado en los tobillos. Tenía apenas 42 años.

“Voy al baño a leer” , le dijo Elvis Presley a Ginger Alden, su joven novia de 20 años. “Ok, pero no te quedes dormido”, le suplicó ella. Eran las 8 de la mañana del martes 16 de agosto de 1977 . El Rey del Rock and Roll había pasado otra noche en vela. Un jet lag que ya se había vuelto crónico.

A las 2 de la tarde, Ginger se despertó y notó que su novio no estaba en la cama. Lo llamó en voz alta y no obtuvo respuesta. Se levantó preocupada y fue hasta el baño. Golpeó la puerta. Nada. Entonces entró y vio el cuerpo de Elvis tendido en el suelo, frente a un imponente inodoro negro que parecía un trono, con la cara hundida en un charco de vómito y un pantalón de pijama dorado enrollado en los tobillos. Al costado, un libro titulado Sex and the psychic energy, que trataba sobre posturas sexuales y signos del zodíaco. El astro del rock había “dejado el edificio” para siempre. Tenía apenas 42 años .

Desde que se divorció de Priscilla Presley en 1973, Elvis se sumergió en una profunda depresión . Aunque su histórico manager, el oscuro ‘Coronel’ Tom Parker, lograba de tanto en tanto meterlo a grabar en el estudio y sacarlo de gira por todo Estados Unidos, el Rey del Rock vivía aislado del mundo y preso de sus adicciones . No consumía cocaína ni marihuana. Lo suyo eran los fármacos recetados.

Pasaba sus días recluido en Graceland , su mansión, encerrado en el cuarto, mirando televisión, inmerso en lecturas espirituales o simplemente durmiendo. Su único contacto con el mundo exterior era un selecto grupo de familiares, amigos, guardaespaldas y asistentes conocido como la “Mafia de Memphis” , que cedía a todos sus caprichos.

La carrera de Elvis también se había ido a la banquina: ventas de discos desplomadas, shows decepcionantes, deudas millonarias y un deterioro físico cada vez más evidente. El hombre que supo ser un símbolo sexual en las décadas del ’50 y ’60 se había vuelto una caricatura de sí mismo. Además de sobrepeso, sufría de hipertensión, hígado graso, diabetes, problemas intestinales y principio de glaucoma.

Los hábitos alimenticios del Rey del Rock coronaban un estilo de vida insalubre. Elvis tomaba unos cuantos litros de gaseosa por día y comía sándwiches de panceta untados con mucha manteca de maní y mermelada de arándanos. El consumo excesivo de sedantes y analgésicos le produjo un estreñimiento que lo aquejó hasta el final de sus días.

En sus últimas presentaciones se lo podía ver agitado, transpirado y con dificultad para moverse arriba del escenario. Aun así, a la hora de cantar, demostraba que seguía siendo el rey.

Cómo fueron las últimas 24 horas en la vida de Elvis Presley

El 15 de agosto de 1977, Elvis se levantó a las 4 de la tarde en Graceland. Aunque su salud se encontraba bastante deteriorada, tenía planeado volver a salir de gira en septiembre. A la noche visitó a su dentista para someterse a una limpieza bucal y el arreglo de algunas caries. Volvió a la mansión después de la medianoche.

A eso de las 2 de la mañana llamó a su médico personal, George Nichopoulos, porque sentía un fuerte dolor en una de las muelas que le habían arreglado. El doctor le recetó más medicamentos -entre ellos codeína, una sustancia a la que Presley era alérgico-. Elvis mandó a uno de sus asistentes a buscarlos.

Mientras esperaba que lleguen los calmantes, despertó a dos de sus amigos porque quería jugar al frontón. También se sentó un rato a tocar el piano, hasta que llegaron las medicinas. Como no lograba conciliar el sueño, Elvis tomo además varios somníferos, pero no hicieron efecto. Luego sobrevino el desenlace fatal.

Ginger gritó apenas vio el cuerpo desparramado en el piso del baño. Inmediatamente llegó un guardaespaldas, que intentó darlo vuelta, pero no pudo. Tuvieron que girarlo entre tres personas.

En la mansión también se encontraban Vernon, el padre de Elvis, un señor de 70 años, y Lisa Marie, la hija del astro, de 9. Los dos lloraban en silencio.

Luego arribaron los equipos de emergencia, pero todos los esfuerzos por reanimarlo, tanto en Graceland como en el Baptist Memorial Hospital, fueron en vano. A las 15.30 del 16 de agosto se anunció oficialmente la muerte de la leyenda.

La autopsia realizada a Elvis Presley arrojó como causa oficial de su muerte un paro cardíaco, lo que desató una enorme controversia. Si bien el informe inicial concluyó que el deceso se debió a un "ataque al corazón", el informe del laboratorio reportó la presencia de al menos diez medicamentos en el organismo del cantante.

Se supo después que el motivo real de la muerte de Presley fue el consumo excesivo de medicamentos recetados a lo largo de muchos años.

Tras ser investigado en 1979, se descubrió que, en 1977, el Dr. Nichopoulos había recetado 10.000 dosis de medicamentos a nombre de Elvis Aaron Presley. Le suspendieron la licencia médica y años después se la retiraron definitivamente.

La mezcla de sedantes, analgésicos y estimulantes que ingería a diario, en un cóctel letal, fue lo que finalmente provocó su fatal colapso.