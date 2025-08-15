El peor partido de su vida: dos tremendos bloopers y una roja para un arquero argentino en España Se trata de Paulo Gazzaniga, arquero del Girona, que fue el responsable directo de la derrota de su equipo por 1-3 frente al Rayo Vallecano de local en el inicio del torneo tras cometer dos errores en la salida y retirarse expulsado en el primer tiempo. Por







El arquero supo estar en la mira de Lionel Scaloni gracias a sus buenas actuaciones. Pablo Rodriguez/Quality Sport Images/Getty Images

Suele decirse que el puesto de arquero es el más ingrato del fútbol porque un error cuesta un gol. Así, el argentino Paulo Gazzaniga puede dar fe de ese axioma al protagonizar una de sus peores actuaciones en su carrera profesional: dos horrores en la salida y una roja fue el saldo de la actuación del 1 del Girona, que perdió por 3-1 de local frente al Rayo Vallecano en la 1ª fecha de La Liga de España.

La expectativa en el estadio Municipal de Montilivi era mucha ante el debut del equipo local en una nueva temporada en el fútbol español. Sin embargo, no contaban con el rendimiento del 1 del Girona, que supo ser pilar de un conjunto animador en el torneo de primera división. Al ex-Tottenham le bastó 43 minutos para determinar un partido para el olvido.

Embed UN ARGENTINO FUE PROTAGONISTA EN EL PRIMER PARTIDO DE LA LIGA 2025/26 . Paulo Gazzaniga protagonizó un insólito blooper para el 1-0 parcial del Rayo Vallecano vs. Girona y luego cometió otro error que terminó en penal, expulsión y gol... ¡Su equipo perdió 3-1! pic.twitter.com/OxhwerYhwT — SportsCenter (@SC_ESPN) August 15, 2025 A los 18 minutos, caracterizado por su buen juego con los pies, Gazzaniga se confió en su virtud y pagó caro: quiso darle un pase a un compañero, pero se la regaló a Jorge De Frutos al lado del arco para que la empuje a la red. El inicio del Girona no era el esperado, ya que enseguida perdía por 2-0, por un tanto Álvaro García.

Para cerrar un primer tiempo de terror, el argentino guardaba otro blooper para quedar en la historia: a los 43', el nacido en la ciudad santafesina de Murphy, intentó gambetear en el área ante la presión de De Frutos, quien adivinó su intención y le robó la pelota. Fue penal y expulsión para el arquero de 33 años, quien lo derribó tras un grosero error. Un primer tiempo olvidable.

El gol desde los doce pasos para la visita, que contó con el argentino Augusto Batalla de arranque, fue de Isi Palazón, quien extendió la diferencia por 3-0. Solo hubo tiempo para que Girona descuente a los 12 del complemento por medio de Joel Roca.