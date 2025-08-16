16 de agosto de 2025 Inicio
Cambios en la visa de Estados Unidos: los solicitantes deberán realizar una entrevista personal

La medida, anunciada por la embajada estadounidense en sus redes sociales, contempla solicitudes de primera vez y también renovaciones.

La Embajada de Estados Unidos en Argentina anunció que a partir del 2 de septiembre habrá cambios en el trámite para sacar la visa, que rige tanto para solicitantes nuevos como también para aquellos que deseen renovarla.

“A partir del 2 de septiembre de 2025, los solicitantes de visas para no inmigrantes en la mayoría de las categorías, incluyendo quienes vayan a renovar sus visas, deberán asistir a una entrevista en persona con un funcionario consular”. Así lo anunciaron en sus redes sociales.

La medida, que alcanza a todos los países y no solo a la Argentina, forma parte de un nuevo esquema de control impulsado por la administración de Donald Trump. Aclararon que no afecta al Programa Visa Waiver que negocia el Gobierno argentino, cuyo objetivo es permitir el ingreso de ciudadanos a territorio estadounidense sin necesidad de tramitar la autorización de viaje, pero sí refleja un endurecimiento en el proceso de evaluación de permisos de entrada.

Hasta ahora, en el caso de las renovaciones, el procedimiento era mucho más ágil: si la visa original se había gestionado siendo mayor de edad y no existían inconsistencias en el formulario DS-160, bastaba con presentar la documentación en el Centro de Documentación Consular, tomarse las fotos y esperar que el pasaporte visado llegara por correo o poder retirarlo allí mismo, sin necesidad de una entrevista adicional.

Con la nueva disposición, incluso quienes tramiten la renovación deberán presentarse en la Embajada para ser entrevistados por un representante consular, del mismo modo que ocurre en las solicitudes iniciales o cuando ha pasado un tiempo considerable desde el vencimiento de la última visa.

Los cambios para obtener la visa de Estados Unidos

De acuerdo con el comunicado oficial, todos los solicitantes de visas de no inmigrante —incluidos menores de 14 años y mayores de 79— deberán tener una entrevista en persona, salvo en ciertos casos específicos:

  • Solicitantes de visas diplomáticas u oficiales (A-1, A-2, C-3 —excepto asistentes o empleados personales—, G-1 a G-4, NATO-1 a NATO-6 o TECRO E-1).

  • Renovaciones de visas B-1, B-2 o B1/B2 de validez completa, así como permisos de cruce fronterizo para ciudadanos mexicanos, siempre que se hagan dentro de los 12 meses posteriores al vencimiento de la visa anterior y que el solicitante haya tenido al menos 18 años cuando obtuvo la primera.

Para quienes apliquen en este último grupo, también deberán cumplirse condiciones adicionales: presentar la solicitud en el país de nacionalidad o residencia, no haber recibido una negativa previa de visa (salvo que haya sido subsanada) y no tener causales de inelegibilidad.

