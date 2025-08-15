La figura del fútbol argentino que reveló que es hincha de River El delantero admitió su simpatía por el Millonario, pero ratificó su compromiso con su club. Por







A sus 32 años, el 9 se ganó un lugar indiscutido en el plantel.

En una entrevista, Adrián “Maravilla” Martínez sorprendió al confesar públicamente su simpatía por River. El goleador, pieza clave en la reciente consagración de Racing en la Copa Sudamericana, compartió el dato durante una charla televisiva, dejando claro que su vínculo con el club de Núñez viene desde la infancia, influenciado por toda su familia.

La declaración llegó a finales de 2024 en un momento particular para el delantero, quien atravesaba una etapa de estabilidad deportiva y reconocimiento por parte de los hinchas de la Academia. A sus 32 años, el 9 se ganó un lugar indiscutido en el plantel y es uno de los nombres más destacados de la temporada, gracias a su aporte goleador y su protagonismo en partidos decisivos.

"Mi familia es toda de River y yo también", declaró ante Mirtha Legrand en su programa. Luego, aclaró: "No soy fanático del fútbol". Además, aseguró que jamás vestiría la camiseta de Independiente y recordó que en su etapa en Instituto rechazó ofertas de Talleres, priorizando siempre la gratitud hacia quienes lo apoyaron en su carrera.

Qué dijo Maravilla Martínez sobre el rumor de llamado desde River este mercado

En la conferencia de prensa posterior a su renovación con Racing hasta 2028, Adrián Martínez evitó dar una respuesta directa sobre los trascendidos que apuntaban a un supuesto interés de River durante el último mercado de pases. En un contexto marcado por la polémica salida de Salas desde Racing al conjunto millonario mediante el pago de su cláusula, el delantero prefirió por esquivar el tema: “Se hablaron muchas cosas, ya no es para hablar. Eso ya pasó. Estamos contentos con la actualidad y con lo que hizo el club”.