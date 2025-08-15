La figura del fútbol argentino que reveló que es hincha de River

En una entrevista, Adrián “Maravilla” Martínez sorprendió al confesar públicamente su simpatía por River. El goleador, pieza clave en la reciente consagración de Racing en la Copa Sudamericana, compartió el dato durante una charla televisiva, dejando claro que su vínculo con el club de Núñez viene desde la infancia, influenciado por toda su familia.
La declaración llegó a finales de 2024 en un momento particular para el delantero, quien atravesaba una etapa de estabilidad deportiva y reconocimiento por parte de los hinchas de la Academia. A sus 32 años, el 9 se ganó un lugar indiscutido en el plantel y es uno de los nombres más destacados de la temporada, gracias a su aporte goleador y su protagonismo en partidos decisivos.
"Mi familia es toda de River y yo también", declaró ante Mirtha Legrand en su programa. Luego, aclaró: "No soy fanático del fútbol". Además, aseguró que jamás vestiría la camiseta de Independiente y recordó que en su etapa en Instituto rechazó ofertas de Talleres, priorizando siempre la gratitud hacia quienes lo apoyaron en su carrera.
Maravilla Martínez Racing
Prensa de Racing
Qué dijo Maravilla Martínez sobre el rumor de llamado desde River este mercado
En medio de la polémica salida de Maxi Salas a River durante este mercado de pases, circuló un rumor sobre que el conjunto millonario se había puesto en contacto con él para también sumarlo al plantel dirigido por Marcelo Gallardo.
En la conferencia de prensa posterior a su renovación con Racing hasta 2028, Adrián Martínez evitó dar una respuesta directa sobre los trascendidos que apuntaban a un supuesto interés de River durante el último mercado de pases. En un contexto marcado por la polémica salida de Salas desde Racing al conjunto millonario mediante el pago de su cláusula, el delantero prefirió por esquivar el tema: “Se hablaron muchas cosas, ya no es para hablar. Eso ya pasó. Estamos contentos con la actualidad y con lo que hizo el club”.
maravilla martinez
@ConmebolRecopa
El delantero confirmó que existieron sondeos, pero destacó el esfuerzo de la dirigencia del club de Avellaneda para asegurar su continuidad. La renovación incluyó una cláusula de rescisión simbólica de 122 millones de euros, cifra que él mismo aceptó sin reparos como un gesto de compromiso. Según explicó, su decisión estuvo motivada por el deseo de permanecer en Racing, más allá de cualquier oferta que pudiera llegar.
Con la estabilidad contractual asegurada, Martínez afirmó que su idea es retirarse en Racing, aunque sueña con jugar algunos partidos en Defensores Unidos de Zárate, el club que lo vio nacer futbolísticamente. Mientras tanto, el delantero mantiene su foco en el objetivo principal del equipo: Copa Libertadores.