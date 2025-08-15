15 de agosto de 2025 Inicio
En Vivo

La figura del fútbol argentino que reveló que es hincha de River

El delantero admitió su simpatía por el Millonario, pero ratificó su compromiso con su club.

Por
A sus 32 años

A sus 32 años, el 9 se ganó un lugar indiscutido en el plantel.

En una entrevista, Adrián “Maravilla” Martínez sorprendió al confesar públicamente su simpatía por River. El goleador, pieza clave en la reciente consagración de Racing en la Copa Sudamericana, compartió el dato durante una charla televisiva, dejando claro que su vínculo con el club de Núñez viene desde la infancia, influenciado por toda su familia.

El arquero supo estar en la mira de Lionel Scaloni gracias a sus buenas actuaciones.
Te puede interesar:

El peor partido de su vida: dos tremendos bloopers y una roja para un arquero argentino en España

La declaración llegó a finales de 2024 en un momento particular para el delantero, quien atravesaba una etapa de estabilidad deportiva y reconocimiento por parte de los hinchas de la Academia. A sus 32 años, el 9 se ganó un lugar indiscutido en el plantel y es uno de los nombres más destacados de la temporada, gracias a su aporte goleador y su protagonismo en partidos decisivos.

"Mi familia es toda de River y yo también", declaró ante Mirtha Legrand en su programa. Luego, aclaró: "No soy fanático del fútbol". Además, aseguró que jamás vestiría la camiseta de Independiente y recordó que en su etapa en Instituto rechazó ofertas de Talleres, priorizando siempre la gratitud hacia quienes lo apoyaron en su carrera.

Maravilla Martínez Racing

Qué dijo Maravilla Martínez sobre el rumor de llamado desde River este mercado

En medio de la polémica salida de Maxi Salas a River durante este mercado de pases, circuló un rumor sobre que el conjunto millonario se había puesto en contacto con él para también sumarlo al plantel dirigido por Marcelo Gallardo.

En la conferencia de prensa posterior a su renovación con Racing hasta 2028, Adrián Martínez evitó dar una respuesta directa sobre los trascendidos que apuntaban a un supuesto interés de River durante el último mercado de pases. En un contexto marcado por la polémica salida de Salas desde Racing al conjunto millonario mediante el pago de su cláusula, el delantero prefirió por esquivar el tema: “Se hablaron muchas cosas, ya no es para hablar. Eso ya pasó. Estamos contentos con la actualidad y con lo que hizo el club”.

maravilla martinez

El delantero confirmó que existieron sondeos, pero destacó el esfuerzo de la dirigencia del club de Avellaneda para asegurar su continuidad. La renovación incluyó una cláusula de rescisión simbólica de 122 millones de euros, cifra que él mismo aceptó sin reparos como un gesto de compromiso. Según explicó, su decisión estuvo motivada por el deseo de permanecer en Racing, más allá de cualquier oferta que pudiera llegar.

Con la estabilidad contractual asegurada, Martínez afirmó que su idea es retirarse en Racing, aunque sueña con jugar algunos partidos en Defensores Unidos de Zárate, el club que lo vio nacer futbolísticamente. Mientras tanto, el delantero mantiene su foco en el objetivo principal del equipo: Copa Libertadores.

TEMAS RELACIONADOS

Noticias relacionadas

Los murales en Anfield: André Silva-30 y Diogo Jota-20.

El estremecedor minuto de silencio por Diogo Jota, en el debut de Liverpool en Premier League

Spiff fue convocado a la selección de Nigeria.

Quién es la figura de la Reserva de River que fue convocada a la Sub 20 de Nigeria

Donatti, y su mal momento en San Lorenzo.

El crudo testimonio de Alejandro Donatti sobre su depresión: "Los dirigentes de San Lorenzo no se portaron bien"

Cascini habló de todo sobre su salida de Boca.

Raúl Cascini se fue de Boca y dejó una advertencia: "Voy a mandar cartas documentos"

Maddoni tenía 83 años.

Murió Ramón Maddoni, histórico formador y captador de talentos del fútbol argentino

Cada uno, con un contexto distinto, encontró en el fútbol una vía para comenzar de nuevo.

Tres jugadores que están en el fútbol argentino y estuvieron presos

Rating Cero

Una mujer que no es lo que parece y una búsqueda de justicia propia.
play

Está en Netflix y es una película que sube la temperatura en todo momento

Esta serie sueca acaba de estrenarse en Netflix.
play

Es un thriller, está en Netflix y te va a atrapar con su historia: mucha tensión y giros inesperados

Conocé los estrenos en Netflix que son tendencia
play

Es una remake de los 70, fue furor en 2014 con Mark Wahlberg y ahora se puede ver en Netflix: qué película es

La figura surgida del Real Madrid es tendencia por su pareja.

Furor en España: el jugador Marco Asensio estaría en pareja con una famosa influencer

Pasapalabra enfrenta a dos campeones.

No es Gran Hermano: Telefe confirmó el regreso de un programa para el prime time

Esta es una serie corta, pero con una historia fuerte e intensa.
play

Está en Netflix, tiene solo 6 capítulos y es una serie basada en un hecho real: muy atrapante

últimas noticias

Desde la producción del ciclo de viajes se filtraron los tensos momentos entre los Caniggia.

Sigue la pelea entre Alex y Charlotte Caniggia, ahora con Marley como testigo

Hace 15 minutos
play
El arquero supo estar en la mira de Lionel Scaloni gracias a sus buenas actuaciones.

El peor partido de su vida: dos tremendos bloopers y una roja para un arquero argentino en España

Hace 16 minutos
Cientos de pakistaníes despiden a víctimas de las inundaciones.

Trágicas inundaciones en India y Pakistán: asciende a 280 el número de muertos

Hace 39 minutos
La medida más efectiva es no contestar llamadas de números desconocidos o privados.. 

Las 3 palabras prohibidas para decir en una llamada a un número desconocido: evitarás problemas

Hace 53 minutos
Para aquellos que les guste tener plantas o parques en perfecto estado, las mandarinas en mal estado pueden ser una buena solución.

Si tenés mandarinas con moho, no las tires: por qué puede servirte y mucho

Hace 54 minutos