Cuál es el mejor día para tener relaciones sexuales, según un estudio

El mejor momento para tener relaciones sexuales de la semana.

El sexo no solo es una actividad que trae placer, sino que además impacta positivamente en nuestro estado físico, emocional, mental y social. Incluso la Organización Mundial de la Salud (OMS) considera la salud sexual como un aspecto fundamental para el bienestar general de las personas.

Sin embargo, una vida sexual satisfactoria implica factores como el estrés, las emociones y hasta la alimentación. En este sentido, algunos hábitos saludables, como hacer ejercicio, alimentarse con una buena dieta y dormir correctamente pueden contribuir a una mayor excitación.

De la misma forma, el deseo cambia a lo largo de la vida, y hay momentos o rachas en las que se tiene más o menos libido. Y si bien cada experiencia es subjetiva, un nuevo estudio llevado a cabo por la cadena británica Superdrug indica cuál es el mejor día para mantener relaciones sexuales y cuál el peor.

Relaciones sexuales Este es el mejor día para tener relaciones sexuales, según un estudio Para esta investigación, se encuestó a más de 2.000 adultos británicos, y se llegó a la conclusión que el mejor día para tener relaciones sexuales es el domingo. Esto se debe a que es un día en el que las personas no suelen tener obligaciones, por tanto se encuentran más relajadas. Asimismo, el deseo sexual puede incrementar gradualmente a lo largo de la semana hasta llegar a su punto máximo el domingo.

En contrapunto con este dato, el peor día para tener sexo es el lunes. En este sentido, los expertos argumentaron que esto es como consecuencia de que se trata de un día estresante, ya que uno vuelve a las actividades cotidianas. Por otra parte, los encuestados coincidieron en que las mejores horas del domingo para mantener relaciones sexuales era por la mañana, a partir de las 9. En cuanto a la peor, sentenciaron que es el lunes por la tarde entre las 15 horas y las 17.