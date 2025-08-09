9 de agosto de 2025 Inicio
Marcos Rojo no podrá jugar el Clausura para Racing: la estrategia que prepara Milito para habilitarlo

El defensor quedó impedido de disputar el torneo local debido a que rescindió su contrato con Boca en una fecha posterior a lo que exige el reglamento de la AFA. La dirigencia académica hoy estará en La Bombonera y no se descarta una reunión con Juan Román Riquelme.

Marcos Rojo se fue de Boca y jugará en Racing. 

Marcos Rojo se fue de Boca y jugará en Racing. 

El futbolista Marcos Rojo no podrá disputar el Torneo Clausura para Racing debido a una restricción reglamentaria de la Asociación del Fútbol Argentino (AFA): la noticia estalló en la noche del viernes luego que se conociera el sorpresivo pase, pero la dirigencia del conjunto de Avellaneda ya planea una estrategia para lograr la habilitación del ex defensor central de Boca.

al termino de un primer tiempo parejo, boca y racing empatan sin goles en la bombonera
Al término de un primer tiempo parejo, Boca y Racing empatan sin goles en la Bombonera

El artículo 19.2.4 del reglamento de la AFA establece que los clubes no tendrán permitido incorporar jugadores libres que hayan interrumpido su contrato "con posterioridad a las 18 horas del 24 de julio de 2025". Luego de esa fecha límite, estará impedida su inscripción para la competencia local.

Lo cierto es que Rojo firmó su desvinculación de Boca en la noche del jueves 7 de agosto, por lo que reglamentariamente no cumple con el requisito establecido por la AFA y solo se encuentra habilitado para disputar la Copa Libertadores (el martes 12 de agosto disputa la idea de los octavos de final ante Peñarol en Uruguay) y la Copa Argentina (certamen que en cuartos de final podría enfrentar a River).

afa_w862

Qué planea hacer Racing para habilitar a Marcos Rojo en el Clausura

La dirigencia del conjunto de Avellaneda estará presente esta tarde en La Bombonera por motivo del partido ante Boca, válido por la cuarta fecha del torneo local. En este marco, no se descarta una charla informal con los directivos Xeneizes para intentar destrabar el conflicto.

Según consigna TyC Sports, desde Racing se comunicaron con Boca para intentar anular la rescisión del contrato del jugador y acordar un préstamo, aunque nadie del club lo confirmó.

Otras de las herramientas que tiene en carpeta el presidente de Racing, Diego Milito, es presentar un recurso de amparo o encontrar algún vacío legal que le permita hacer una presentación formal ante la AFA y habilitar al jugador.

