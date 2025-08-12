Racing cayó por 1-0 ante Peñarol en una batalla en Uruguay por la ida de los octavos de final de Copa Libertadores

Racing perdió 1-0 frente a Peñarol, en el estadio Campeón del Siglo en Montevideo, por el encuentro de ida de los octavos de final de la Copa Libertadores de América. La Academia no pudo ante el juego físico y duelo individual que propuso el Carbonero, y se volvió con las manos vacías de Uruguay. Así, el equipo de Gustavo Costas deberá ganar sí o sí en el partido de vuelta en Avellaneda si quiere pasar de ronda.
La polémica fue la protagonista en Montevideo con un flojo arbitraje del brasileño Raphael Claus, y con el VAR como protagonista que salvó la actuación del juez en dos jugadas claves: la expulsión de Adrián Maravilla Martínez y el gol mal anulado de Peñarol.
Más que un partido fue una batalla la que propuso el local, que marcó bien al goleador de la Academia y propuso un juego de duelos individuales que favoreció a Los Carboneros. Así, el encuentro se tornó discreto con más faltas e interrupciones que jugadas de peligro.

Eric Remedi pelea el balón con Agustín Almendra, de Racing.
Lo más importante en el primer tiempo, fue en perjuicio del equipo de Gustavo Costas. Un golazo anulado de Gastón Martinena, por fuera de juego previo de Santiago Solari. Enseguida, la jugada del partido: tras un golpe en la cara a Javier Méndez, Maravilla fue expulsado. En una decisión injusta, el VAR revisó la jugada y rectificó la decisión de Claus ya que reemplazó la tarjeta roja por la amarilla.
En el segundo tiempo, en la fricción y la lucha en la mitad de cancha, Peñarol sacó la diferencia. A los 33', tras un centro desde izquierda, una de las figuras del partido, Matías Arezo, la bajó de cabeza y David Terans, que entró de la mejor manera en el encuentro, conectó para el 1-0 final. Luego, hubo tiempo para el debut de Marcos Rojo en la Academia.

La jugada de la polémica de Maravilla Martínez.
La revancha será el próximo martes, a las 21.30, en el Cilindro de Avellaneda. En esta instancia no cuentan los goles de visitante, así que la Academia deberá ganar sí o sí por 1-0 para llegar a los penales o triunfar por más tantos para pasar de ronda.
Peñarol vs. Racing por la ida de los octavos de final: las formaciones
Peñarol: Brayan Cortés; Emanuel Gularte, Javier Méndez, Nahuel Herrera, Maximiliano Olivera; Ignacio Sosa, Jesús Trindade, Leonardo Fernández, Eric Remedi; Javier Cabrera y Maximiliano Silvera. DT: Diego Aguirre
Racing: Gabriel Arias; Nazareno Colombo, Marco Di Cesare, Santiago Sosa, Gabriel Rojas; Juan Nardoni, Agustín Almendra, Gastón Martiarena; Santiago Solari, Duván Vergara y Adrián Martínez. DT: Gustavo Costas
Mirá el resumen de la victoria de Peñarol sobre Racing